آمر قاعدة الجفرة ينفي وقوع أي غارات للطيران التركي المسير على سوكنة

سوكنة 07 يوليو 2020 (وال) – نفى مكتب آمر قاعدة الجفرة الجوية الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إخوانية وموالية لتركيا عن قصف منطقة سوكنة.

وقال المكتب بحسب وسائل إعلامية محلية: “لا صحة على الإطلاق للمتداول عبر الإعلام الليبي الموالي لتركيا بشأن وقوع غارة اليوم الثلاثاء، في أي منطقة من سوكنة إلى ودان”.

وأشار المكتب إلى أن هذه الشائعات موجهة للداخل التركي كرد وهمي على “صفعة الوطية”، التي أسفرت عن تدمير منصات دفاع للجيش التركي.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة الإخوان وموالية لتركيا عن ما أسمته “مصدر عسكري” ادعاءه تدمير منظومة دفاع جوي روسية بمشروع الحمام في مدينة سوكنة إثر ضربات لما أسماه “سلاح الجو” (في إشارة إلى الطيران التركي المسير). (وال – سوكنة)

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