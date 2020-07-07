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العباني يقدم مبادرة تشمل خارطة طريق للخروج من الأزمة الليبية برعاية مجلس النواب

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قدم عضو مجلس النواب محمد العباني اليوم
الثلاثاء، مبادرة تشمل خارطة طريق للخروج من الأزمة الليبية برعاية مجلس النواب.

وحصلت ليبيا 24 على نص المبادرة التي تعتمد
 على أصدار رأي ملزم من جمعية ليبية استشارية
تؤسس للعمل مؤقتا على تقديم مشروع حل للصراع الجاري على الأرض، مع خارطة طريق
لمرحلة انتقالية للوصول إلى مرحلة السلطة الدائمة.

وتشترط المبادرة
ألا يزيد عمل الجمعية عن 45 يَوما، تبدأ من اليوم الأول لانعقاد اجتماعاتها،
وتتكون من 160‪ عضوا من كافة مناحي ليبيا يشكلون فيما بينهم إحدى عشرة لجنة فنية،
يتم اختيارهم بالاختيار الحر المباشر بناء على رغباتهم، تحت إشراف ورعاية المفوضية
العليا للانتخابات، على أن يكون المرشح حائزا على توصية ما لا يقل عن 100 مواطن
ليبي كامل ا لأهلية القانونية يمهرون نموذج ترشيح طالب العضوية بتوقيعاتهم أمام
محرر عقود معتمد.

وتضمن مبادرة
العباني أن تعمل هذه اللجان تحت رعاية وإشراف ودعم من البعثة الأممية، ومجلس
النواب .

ويتطلب هذا
المشروع موافقة مجلس النواب، وإصدار قرار تأسيس الجمعية لصبغها بالشرعية، وتبني
وتمَويل المشروع والإشراف عليه من قبل البعثة الأممية، وموافقة المفوضية العليا
للإنتخابات على القيام بما تتطلبه عملية اختيار أعضاء الجمعية، وكل ما يتعلق
بإجراءات الفرز والطعون، وإعلإن النتائج.

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تعليق

  • Avatar يقول دا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة- هذه مبادرة جيدة ولكنها اقل من اعلان القاهرة-والذي يشترط خروج لصوص الاتراك وداعش-مخرج برلين:

    الثوابت واضحة
    في حالة ان الامور طبيعية ببلد ديمقراطي
    ولكن
    حكومة النفاق التي فرضها اوباما اللعين
    ومعه الشيطان اللص اردوغان
    فرضها علي شعب ليبيا في ظروف قاهرة عليه وجيشه كان يحارب الارهاب
    فقامت علي اساس واضح من اول رد
    للسراق علي المشير خليفة حفتر (الذي اعلن بتطهير البلاد من المليشيات ولبيك
    يااهلنا بطرابلس لعودة الامن كما اعدناه
    لكل ربوع الوطن ودقت ساعة الصفر لذلك)
    فكان رد صبي اردوغان السراق لاموال الليبين (الموكل اليه بذلك من اول يوم )
    والمفروض ان صلاحيته منتهية ولكنه محتل لمكان المجلس بطرابلس بهذه المليشيات
    رد السراق انها ساعة صفر الوهم
    لماذا؟
    لانه جزء من منظومة تخطيط احتلال المال
    الليبي وانه مع اول هزه لسيل الاموال
    النفطية المسروقة لاردوغان زعيم العصابة
    فهذا السراق الذي اغتالوا به ارادة الشعب الليبي وحريته وفرضوا هذا اللص ذو الاصول النركية
    ماهو الا خائن قذر فرضه لهنة الله عليه
    الشيطانان اوباما واردوغان بالمناسبة فان ترامب يكره كل مشاريع هذا الشيطان الاسود اوباما وافعاله القذرة
    باختصار
    هذا السراق وباق صبية اردوغان اغا ومشري وغيرهم صبيان للصهم الدولي
    الشيطان اردوغان
    ويكفي الجملة التي قالها
    اكار وزير حرب ونهب اللص اردوغان

    اننا جئنا ليبيا لنبقي الي الابد

    فالنعمل في هذا الاطار فهم اللصوص الاتراك وصعاليك اردوغان
    اعداء محتلين
    وباذن الله شوية الصعاليك الارهابين
    سنهزمهم ونقضي عليهم مع اتراكهم
    بإذن الله
    ولابد من القضاء عليهم لان لصوص الدواعش جبناء لا يعملون الا في الخفاء
    وسلاحهم زرع الالغام والمفخخات بالمدن
    و يا جزائر ان لم تتدخلي للقضاء علي ارهابين اردوغان من الدواعش فسوف
    نتجدوهم متسللين بداخل الجزائر ليدمروا
    ويقتلوا الابرياء
    ولذلك مصر بفضل الله وقائدها
    الناصر عبدالفتاح السيسي يعلموا جيدا اهمية القضاء علي هؤلاء الارهابين

    ولا يوجد حل آخر الا القضاء علي الاتراك
    وصعاليك اردوغان المسماه داعش

    القضاء وليس القضاء عليهم

    لصوص الاتراك والدواعش
    ولا تصالح مع خونة
    فالله لا يحب الخائنين

    وقريبا نقضي عليهم ونعلق الخونة السراق واغا والمشري والكبير وصنع اردوغان علي اعمدة الخيانة
    ونطهر ليبيا والدول العربية من خطرهم
    الاخوان المفسدين

    هم العدو فاحذرهم
    قاتلهم الله اني يؤفكون

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