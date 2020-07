العباني يقدم مبادرة تشمل خارطة طريق للخروج من الأزمة الليبية برعاية مجلس النواب

قدم عضو مجلس النواب محمد العباني اليوم

الثلاثاء، مبادرة تشمل خارطة طريق للخروج من الأزمة الليبية برعاية مجلس النواب.

وحصلت ليبيا 24 على نص المبادرة التي تعتمد

على أصدار رأي ملزم من جمعية ليبية استشارية

تؤسس للعمل مؤقتا على تقديم مشروع حل للصراع الجاري على الأرض، مع خارطة طريق

لمرحلة انتقالية للوصول إلى مرحلة السلطة الدائمة.

وتشترط المبادرة

ألا يزيد عمل الجمعية عن 45 يَوما، تبدأ من اليوم الأول لانعقاد اجتماعاتها،

وتتكون من 160‪ عضوا من كافة مناحي ليبيا يشكلون فيما بينهم إحدى عشرة لجنة فنية،

يتم اختيارهم بالاختيار الحر المباشر بناء على رغباتهم، تحت إشراف ورعاية المفوضية

العليا للانتخابات، على أن يكون المرشح حائزا على توصية ما لا يقل عن 100 مواطن

ليبي كامل ا لأهلية القانونية يمهرون نموذج ترشيح طالب العضوية بتوقيعاتهم أمام

محرر عقود معتمد.

وتضمن مبادرة

العباني أن تعمل هذه اللجان تحت رعاية وإشراف ودعم من البعثة الأممية، ومجلس

النواب .

ويتطلب هذا

المشروع موافقة مجلس النواب، وإصدار قرار تأسيس الجمعية لصبغها بالشرعية، وتبني

وتمَويل المشروع والإشراف عليه من قبل البعثة الأممية، وموافقة المفوضية العليا

للإنتخابات على القيام بما تتطلبه عملية اختيار أعضاء الجمعية، وكل ما يتعلق

بإجراءات الفرز والطعون، وإعلإن النتائج.

