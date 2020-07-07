صباح جمعة تدعو إلى توثيق الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين

رأت عضو مجلس النواب صباح جمعة، أن الليبيين لم ينعموا بالراحة والسكينة في ظل الفوضى والانتهاكات التي ارتكبت وسترتكب بحقهم منذ 2011.

ودعت جمعة في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط إلى سرعة توثيق الانتهاكات التي استهدفت المدنيين وأضرت بممتلكاتهم، منوهة بضرورة أن يتم توثيق الجرائم والانتهاكات بشكل منهجي وعادل يقوم على جمع الأدلة والإثباتات حتى لا يظلم أحد.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن عملية التوثيق قابلة للتحقق في أحداث ترهونة، نظرا لأن أغلب المتضررين نزحوا إلى المنطقة الشرقية، ما يعني وجود إمكانية كبيرة للتواصل معهم وتوثيق إفاداتهم.

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