(النشرة الوبائية ليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020).. 65 حالة اصابة بكورونا في 9 مدن ليبية

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020م تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 65 حالة موجبة مفصلة كالآتي :
1 ــ طرابلس :
ــ عدد ( 6 ) حالات جديدة.
ــ عدد ( 2 ) حالات مخالطة.
ــ المجموع الكلي : ( 8 ) حالة فحصت من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ــ طرابلس و مستشفى طرابلس الجامعي
2ــ الجفرة :
ــ عدد ( 3 ) حالات جديدة.
ــ المجموع الكلي (3) حالات , فحصت من قبل مستشفى طرابلس الجامعي
3ــ مصراتة :
ــ عدد ( 10) مخالطة.
ــ عدد ( 1 ) عائدة من السفر
ــ المجموع الكلي (11 ) حالة , فحصت من قبل: مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة
4ــ بني وليد:
ــ عدد ( 5 ) حالات مخالطة.
ــ المجموع الكلي (5) حالات, فحصت من قبل:مختبر فرع المركز الوطني مصراتة
5ــ الخمس :
ــ عدد (1) حالة جديدة.
ــ المجموع الكلي (1) حالة , فحصت من قبل: مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة
6ــ سوكنة :
ــ عدد ( 2 ) حالات جديدة.
ــ المجموع الكلي (2 ) حالة, فحصت من قبل: مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة
7ــ أبوقرين:
ــ عدد ( 4 ) حالات جديدة.
ــ المجموع الكلي (4 ) حالات, فحصت من قبل: مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة
8ــ زليتن:
ــ عدد ( 5 ) حالات مخالطة.
ــ المجموع الكلي (5 ) حالات, فحصت من قبل: مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع زليتن
9ــ سبها:
ــ عدد ( 25 ) حالة مخالطة.
ــ عدد ( 1 ) حالة جديدة.
المجموع الكلي (26 ) حالة, فحصت من قبل: مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها
واشار المركز إلى تسجيل ( 26 ) حالة شفاء من سبها ليكون إجمالي المتعافين 295 متعافي، كما سجل المركز عدد ( 1 ) حالة وفاة من مدينة سبها ليكون إجمالي الوفيات 35.
وبلغ إجمالي الاصابات 1182، والحالات النشطة 852، والمتعافين 295، والوفيات 35.
أضف تعليقـك