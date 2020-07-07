(النشرة الوبائية ليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020).. 65 حالة اصابة بكورونا في 9 مدن ليبية

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020م تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 65 حالة موجبة مفصلة كالآتي :

1 ــ طرابلس :

ــ عدد ( 6 ) حالات جديدة.

ــ عدد ( 2 ) حالات مخالطة.

ــ المجموع الكلي : ( 8 ) حالة فحصت من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ــ طرابلس و مستشفى طرابلس الجامعي

2ــ الجفرة :

ــ عدد ( 3 ) حالات جديدة.

ــ المجموع الكلي (3) حالات , فحصت من قبل مستشفى طرابلس الجامعي

3ــ مصراتة :

ــ عدد ( 10) مخالطة.

ــ عدد ( 1 ) عائدة من السفر

ــ المجموع الكلي (11 ) حالة , فحصت من قبل: مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة

4ــ بني وليد:

ــ عدد ( 5 ) حالات مخالطة.

ــ المجموع الكلي (5) حالات, فحصت من قبل:مختبر فرع المركز الوطني مصراتة

5ــ الخمس :

ــ عدد (1) حالة جديدة.

ــ المجموع الكلي (1) حالة , فحصت من قبل: مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة

6ــ سوكنة :

ــ عدد ( 2 ) حالات جديدة.

ــ المجموع الكلي (2 ) حالة, فحصت من قبل: مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة

7ــ أبوقرين:

ــ عدد ( 4 ) حالات جديدة.

ــ المجموع الكلي (4 ) حالات, فحصت من قبل: مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة

8ــ زليتن:

ــ عدد ( 5 ) حالات مخالطة.

ــ المجموع الكلي (5 ) حالات, فحصت من قبل: مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع زليتن

9ــ سبها:

ــ عدد ( 25 ) حالة مخالطة.

ــ عدد ( 1 ) حالة جديدة.

المجموع الكلي (26 ) حالة, فحصت من قبل: مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها

واشار المركز إلى تسجيل ( 26 ) حالة شفاء من سبها ليكون إجمالي المتعافين 295 متعافي، كما سجل المركز عدد ( 1 ) حالة وفاة من مدينة سبها ليكون إجمالي الوفيات 35.

وبلغ إجمالي الاصابات 1182، والحالات النشطة 852، والمتعافين 295، والوفيات 35.

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