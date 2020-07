أعلنت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا في مدينة زليتن، مبينة أن الحالات الجديدة لمخالطين من الدرجة الأولي .

