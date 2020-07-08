الأرقام في تصاعد “مخيف”.. إجمالي إصابات بكورونا في ليبيا 1182 إصابة

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 65 حالة موجبة، ليصل إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 1182 إصابة.

وعن الحالات الجديدة، أوضح المركز، أنها من طرابلس 6 حالات جديدة و حالتين مخالطة، وفي الجفرة 3 حالات جديدة، وفي مصراتة 10 حالات مخالطة وواحدة عائدة من السفر، وفي بني وليد 5 حالات مخالطة، وفي الخُمس حالة واحدة جديدة، وفي سوكنة حالتين جديدة، وفي أبو قرين 4 حالات جديدة، وفي زليتن 5 حالات مخالطة، وفي سبها 25 حالة مخالطة وحالة جديدة،

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 26 حالة شفاء من سبها، ليكون إجمالي المتعافين 295 متعافي.

كما سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة وفاة جديدة، من مدينة سبها، ليكون إجمالي الوفيات 35 حالة.

وعن الحالات النشطة، أشار المركز الوطني، أنها 852 حالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية