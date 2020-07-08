 أعيان وحكماء ورشفانة يزورون  مكتب الطب الشرعي بالزهرة

قام رئيس وأعضاء مجلس أعيان وحكماء ورشفانة بزيارة لمركز الطب الشرعي بمدينة الزهراء التابع لوزارة العدل بحكومة الوفاق.

وهدفت الزيارة إلى متابعة سير العمل بالمركز وانعقد على هامش هذه الزيارة اجتماعٌ مع مدير المركز الدكتور عثمان الشيباني تمت من خلاله مناقشة عدد من المواضيع والمسائل.

ورصد المجتمعون أثناء اللقاء مع رئيس المركز النواقص في بعض المعدات والعمل على توفيرها في أقرب وقت ممكن وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل بحكومة الوفاق والجهات ذات العلاقة

وأوضح مدير مركز الطب الشرعي الزهراء الدكتور عثمان الشيباني، إن المركز يقوم بعمله على قدم وساق بدون توقف حتى أيام الاشتباكات والحرب التي دارت على مدار عام مضى رغم ضعف الإمكانيات وصعوبة العمل في تلك الظروف.

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