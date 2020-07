بعد إعلان كعام منطقة موبوءة.. مجابهة كورونا بزليتن تعلن غلق مداخل ومخارج المدينة

عقدت لجنة إدارة أزمة كورونا ببلدية زليتن برئاسة عبدالسلام

عصمان، اجتماعاً أمس الثلاثاء مع رؤساء فرق الرصد والتقصي لبحث أزمة زيادة عدد الحالات

وإعلان منطقة كعام موبوءة .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن الاجتماع اتخذ عدة قرارات وإجراءات

احترازية لمواجهة تفشى الفيروس فى المدينة .

وشملت هذه القرارات والإجراءات :

– تقديم سلات غذائية لسكان

منطقة كعام و مواد طبية مثل الكمامات و القفازات و المطهرات ووضع آليه لتوفير غاز الطهي

لسكان المنطقة.

-غلق مداخل و مخارج

المنطقة بشكل تدريجي من قبل غرفة الطوارئ بمديرية أمن زليتن.

-الاستمرار في عملية التعقيم

المنطقة من قبل فريق هيئة السلامة الوطنية زليتن.

-تشكيل فريق مشترك من

اللجنة وبعض أهالى منطقة كعام لتوفير أي احتياجات و متابعة الوضع الصحى بالمنطقة

-توفير المشغلات لفريق

ادارة الرصد و التقصى من أجل زيادة عدد المسحات الأنفية

-تأجيل اقامة صلاة الجمعة

و الفجر بمدينة زليتن بسبب الموقف الوبائي بالبلدية و زيادة الحالات وفقا لتعليمات

اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا.

