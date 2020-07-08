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بعد إعلان كعام منطقة موبوءة.. مجابهة كورونا بزليتن تعلن غلق مداخل ومخارج المدينة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عقدت لجنة إدارة أزمة كورونا ببلدية زليتن برئاسة عبدالسلام
عصمان، اجتماعاً أمس الثلاثاء مع رؤساء فرق الرصد والتقصي لبحث أزمة زيادة عدد الحالات
وإعلان منطقة كعام موبوءة .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع
التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن الاجتماع اتخذ عدة قرارات وإجراءات
احترازية لمواجهة تفشى الفيروس فى المدينة .

وشملت هذه القرارات والإجراءات :

– تقديم سلات غذائية لسكان
منطقة كعام و مواد طبية مثل الكمامات و القفازات و المطهرات ووضع آليه لتوفير غاز الطهي
لسكان المنطقة.

-غلق مداخل و مخارج
المنطقة بشكل تدريجي من قبل غرفة الطوارئ بمديرية أمن زليتن.

-الاستمرار في عملية التعقيم
المنطقة من قبل فريق هيئة السلامة الوطنية زليتن.

-تشكيل فريق مشترك من
اللجنة وبعض أهالى منطقة كعام لتوفير أي احتياجات و متابعة الوضع الصحى بالمنطقة

-توفير المشغلات لفريق
ادارة الرصد و التقصى من أجل زيادة عدد المسحات الأنفية

-تأجيل اقامة صلاة الجمعة
و الفجر بمدينة زليتن بسبب الموقف الوبائي بالبلدية و زيادة الحالات وفقا لتعليمات
اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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