«دردور»: سنسيطر على سيدي براني في مصر ونجعل منها أدلب ثانية

زعم فرج دردور، والذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي وباحث”، أن مليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا “سيقومون بالاستيلاء على منطقة سيدي براني المصرية ليتم تحويلها إلى إدلب ثانية”.

وادعى «دردور»، على حسابه بـ “فيسبوك”، أن “ما يقوم به المحللون المصريون وعبيدهم الليبيين من تحليل حول معركة سرت الفاصلة، هو نفسه عندما كانوا يحللون حول الوطية وطرابلس وترهونة”، مردفًا “ثم في وقت لاحق سيحللون بأن مصر ستسترد سيدي براني من سيطرتنا والتي سنجعل منها ادلب ثانية، ننصب فيها خيم الخونة عملاء الموساد النازحين من ليبيا، فهناك يسهل عليهم التواصل مع السفارة الاسرائيلية في مصر، بدلا من مشقة السفر إلى الأردن للالتقاء بالموساد هناك”.

وواصل مزاعمه؛ قائلًا: “جاهزون لتكسير أنف السيسي في سرت، ولنتركه لاثيوبيا كي تجهز عليه ركلا وتمريغا”.

وكان «دردور» قد صرح في وقت سابق: “التعاون مع تركيا ليس حديث بل قديم، وهو مستمر وموجود في المنطقة الشرقية، ولم تفرض علينا فائز السراج رئيساً، بل جاءت لتدريب الجيش ودعم الحكومة الشرعية، والتجهيز للانتخابات”، على حد قوله.

وأوضح: “حكومة الوفاق خاضت معركة صعبة في طرابلس وانتصرت فيها على كل الدول الداعمة لحفتر، أما بالنسبة لسرت فهي مسألة وقت فقط، وجهزنا كل شيء، لتحرير سرت وما بعد سرت خلال أيام قليلة”، وفق تعبيره.