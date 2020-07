أوحيدة : الميلشيات المتجهة إلى سرت تعلم أنها قربانا لأردوغان

قال الصحفي الليبي علي أوحيدة، الأربعاء، إن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، قرر تقديم عيد الأضحى على المليشيات بشهر كامل.

وأكد أوحيدة فى تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المليشيات المتجهه إلى سرت على دراية بأن باشاغا قرر تقديمها قربانا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف أنهم يبثون إشاعات لرفع معنويات المليشيات الرافضة للتوجه إلى سرت بعد أن ملأهم الخوف، مشيرا إلى أن هناك تنسيق ايطالى تركي فى أنقرة ولكن آلاف المرتزقة يتجهون صوب سرت.

ولفت إلى أن ما يقوم به رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج هو تنفيذ مبيت لخطة أجنبية مدبرة لتدمير البلاد.

