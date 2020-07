قال موقع بلغاري متخصص في الشؤون العسكرية، الأربعاء، إن

خبراء عسكريين أكدوا أن أنقرة لا تستبعد إمكانية توجيه ضربة جوية لقاعدة الجفرة، التابعة

للجيش.

وبحسب الموقع فإن هذه الشكوك تعززها مقاطع فيديو نشرت في

شبكة الإنترنت عن تدريبات تضمنت تزود طائرات “إف – 16” تركية بالوقود في

الجو.

كما نقل موقع تركي متخصص في الشؤون العسكرية عن الخبير العسكري،

يوري ليامين، قوله إن النزاع في ليبيا يتطور نحو المزيد من التصعيد، خاصة بعد التدمير

الأخير لمنظومات صواريخ هوك المضادة للطائرات في قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”

التي تسيطر عليها حكومة الوفاق غير المعتمدة والجيش التركي، ويجب على “حفتر”

الآن أن يشعر بالخوف.

وبحسب ليامين فإن السلاح الجوي التركي يمتلك لضمان نجاح مثل

هذه العملية في ليبيا، سبع طائرات تزود بالوقود طراز “KC-135R”، وبحوزته أربع طائرات حديثة بعيدة المدى،

للرصد الراداري والتحكم من طراز “E-7T”،

مبينا أن مجموعة جوية قتالية تركية مكونة من طائرات “إف – 16” وطائرات للتزود

بالوقود وأخرى للاستطلاع، أجرت العام الجاري بالفعل تدريبات قبالة السواحل الليبية،

تضمنت أيضا التنسيق مع القوات التركية التي تنتشر حاليا قبالة السواحل وفي الأراضي

الليبية.

The post أنقرة لا تستبعد إمكانية استهداف قاعدة الجفرة الجوية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24