تحركات روسية لتحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: هناك اتصالات تجري بيننا و بين أنقرة لتأمين وقف لإطلاق النار في ليبيا

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