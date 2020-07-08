تحركات روسية لتحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: هناك اتصالات تجري بيننا و بين أنقرة لتأمين وقف لإطلاق النار في ليبيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: هناك اتصالات تجري بيننا و بين أنقرة لتأمين وقف لإطلاق النار في ليبيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الشرطة البريطانية ـ تخترق القوانين وتعتقل رجل ليبي بطريقة غير قانونية بأربعة سيارات شرطة وهو في طريقه للمسجد للصلاة ـ وهذا الليبي طالب و معيد في أحد الجامعات سرقت منه الشرطة الانجليزية جواز سفره الليبي ولم يعطوه أي تفسير لذلك ـ …!!!!! ورفض المحامون الانجليز التعاون معه في قضية حجز جواز سفره الليبي . وهو يبعث رسالة لأهله والمسلين الليبيين في ليبيا بالتصرف بالمقابل في الجهة الأخرى لما حصل له من معاملة لا تليق به كشخص يحترم ااقانون يؤدي فروض عبادته
أضف تعليقـك