ليبيا الان

تحركات روسية لتحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: هناك اتصالات تجري بيننا و بين أنقرة لتأمين وقف لإطلاق النار في ليبيا

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الشرطة البريطانية ـ تخترق القوانين وتعتقل رجل ليبي بطريقة غير قانونية بأربعة سيارات شرطة وهو في طريقه للمسجد للصلاة ـ وهذا الليبي طالب و معيد في أحد الجامعات سرقت منه الشرطة الانجليزية جواز سفره الليبي ولم يعطوه أي تفسير لذلك ـ …!!!!! ورفض المحامون الانجليز التعاون معه في قضية حجز جواز سفره الليبي . وهو يبعث رسالة لأهله والمسلين الليبيين في ليبيا بالتصرف بالمقابل في الجهة الأخرى لما حصل له من معاملة لا تليق به كشخص يحترم ااقانون يؤدي فروض عبادته

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