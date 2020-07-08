تشكيل كتلة برلمانية جديدة «تكتل فزان النيابي»

أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس النواب عن الجنوب الليبي، اليوم الأربعاء، عن تشكيل تكتل برلماني جديد تحت مسمى (تكتل فزان النيابي).

وأوضح التكتل، أن من ضمن الأسس والأهداف التي يقوم عليها هي التأكيد على وحدة التراب الليبي واستعادة السيادة الوطنية، والتشاور مع النخب السياسية والمثقفين والأعيان والمشائخ ومؤسسات المجتمع المدني في فزان بخصوص كل الأمور السياسية والاجتماعية المتعلقة بفزان، والتواصل مع أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة للمجلس مجتمعا، ودعم الحوار السياسي والمجتمعي بين الأطراف الليبية، والوقوف ضد كل التدخلات الأجنبية بمختلف أشكالها، إضافة إلى التوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية لتنمية وتطوير فزان وترسيخ مبدأ المشاركة السياسية.