ليبيا الان

الوفاق تحشد قواتها قرب سرت

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بثت وكالة رويترز للأنباء فيديوهات مسجلة لما قالت إنها استعدادات قوات الوفاق في مدينتي مصراتة وطرابلس متوجهة إلى مدينة سرت.

وتضمنت التسجيلات تصريحات للمتحدث الرسمي لقوات الوفاق محمد قنونو الذي انتقد دعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للجيش الوطني الليبي.

وأظهرت الصور لستعدادت لوحدات قتالية تابعة لحكومة الوفاق من داخل معسكرات لهم في مصراتة وطرابلس، فيما صرح المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو أن قواتهم لم تبدأ الحرب بل حاولت حل الأمر سلميا بقدر الإمكان لكن الخيار الوحيد أمام قوات الوفاق كان استخدام القوة، مضيفا أن الخصوم يرون في سرت “بوابة للنفط في البلاد” .

واتهم قنونو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدعم الجيش الوطني، وفي رده على تصريح السيسي حول أن سرت والجفرة خط أحمر، قال قنونو إن قوات الوفاق وما قدمته من شهداء -حسب وصفه – هي من يحدد الخطوط الحمراء داخل ليبيا.

وخلص قنونو إلى ألا فرق بين سرت وأي مدينة أخرى يسيطر عليها الجيش الوطني، فجميع مدن ليبيا مهمة واستراتيجية، مؤكداأنهم يرون في سرت بوابة إلى نفط البلاد ، ما دفع لتجمع القوات هناك ليكونوا في المقدمة ليتمكنوا من الدفاع عن موانئ وحقول النفط المحتجزة “لاستفزاز” الدولة الليبية، حسب قوله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • قنونو احد علامات قرب ظهور الدجال وقبل ظهور الدجال يفتح المسلمون اسطنبول بلا قتال مما يدل على ان معقل الاخوان ارض كفر وضلال ويقتسم المسلمون غنائمها ولكن سيخرج الصريخ قنونو باشاعة كاذبة ان الدجال ظهر فى ارض المسلمين فيتركوا تركيا اما عن قرب ظهور الدجال فبكفى الرويبضة قنونو ينطبق عليه الحديث الشريف
    بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِنَّ أَمَامَ الدَّجَّالِ سِنِينَ خَدَّاعَةً يُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ ، وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ ، وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ ، قِيلَ : وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ ؟ قَالَ : الْفُوَيْسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ )) وعند نعيم (( الرويبضة : الوضيع من الناس))

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  • سبجن الله الحديث يقول فويسق لانه فاسق صغير الحجم نونو مثل قنونو

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  • سبحن الله الحديث يقول فويسق لانه فاسق صغير الحجم نونو مثل قنونو

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  • هى عملية التخلص من النفايات الارهابية السورية وكلاب الغريانى بدفعهم للتهلكة فى منطقة صحراوية يتم ابادهم بالطيران لتكتكل عملية اردوغان القذرة لنقل الارهابيين والتخلص منهم خارج سوريا لصالح بوتن وترامب بوتن لصالح النظام السورى وترامب لتطهير ارض المعركة شمال سوريا ضد الغرب منهم والتى سيهزم الغرب فيها ويتم فتح اسطنبول ارض الكفر بلا قتال لان اردوغان دفع بهم الى التهلكة !!!

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