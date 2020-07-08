الوفاق تحشد قواتها قرب سرت

بثت وكالة رويترز للأنباء فيديوهات مسجلة لما قالت إنها استعدادات قوات الوفاق في مدينتي مصراتة وطرابلس متوجهة إلى مدينة سرت.

وتضمنت التسجيلات تصريحات للمتحدث الرسمي لقوات الوفاق محمد قنونو الذي انتقد دعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للجيش الوطني الليبي.

وأظهرت الصور لستعدادت لوحدات قتالية تابعة لحكومة الوفاق من داخل معسكرات لهم في مصراتة وطرابلس، فيما صرح المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو أن قواتهم لم تبدأ الحرب بل حاولت حل الأمر سلميا بقدر الإمكان لكن الخيار الوحيد أمام قوات الوفاق كان استخدام القوة، مضيفا أن الخصوم يرون في سرت “بوابة للنفط في البلاد” .

واتهم قنونو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدعم الجيش الوطني، وفي رده على تصريح السيسي حول أن سرت والجفرة خط أحمر، قال قنونو إن قوات الوفاق وما قدمته من شهداء -حسب وصفه – هي من يحدد الخطوط الحمراء داخل ليبيا.

وخلص قنونو إلى ألا فرق بين سرت وأي مدينة أخرى يسيطر عليها الجيش الوطني، فجميع مدن ليبيا مهمة واستراتيجية، مؤكداأنهم يرون في سرت بوابة إلى نفط البلاد ، ما دفع لتجمع القوات هناك ليكونوا في المقدمة ليتمكنوا من الدفاع عن موانئ وحقول النفط المحتجزة “لاستفزاز” الدولة الليبية، حسب قوله.

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