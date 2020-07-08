عقوب: لن نتهاون في أي تقصير بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمرضى

ليبيا – كشف وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب بأن الوزارة تابعت مع نشر عبر الوسائل الاعلامية حول تأخر مراكز العزل السريري الطبي في استقبال الحالة المصابة بفيروس مرض كوفيد-19 .

عقوب وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي للصحة الليبية أوضح بأن الوزارة لن تتهاون في أي تقصير في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمرضى أو عدم التزام العاملين بتعليمات اللجنة العليا بمكافحة وباء كورونا وتوصيات اللجنة الاستشارية الطبية وسنتخذ القرارات الإدارية الفورية لمعالجة ذلك.

وأكد على ضرورة التزام كافة مسؤولي مراكز العزل السريري الطبي وفرق الرصد والتقصي الوبائي و الطواقم الصحية بما يقع على عاتقهم من تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن وزير الصحة أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة لمتابعة أي تقصير إن وجد ومعالجته بكل حزم ومسؤولي،مؤكداً بأن الوزارة تعاملت مع الواقعة من خلال ما نشر عبر الوسائل الاعلامية دون أن يقدم ذويه أي شكاوى للوزارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية