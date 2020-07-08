ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/البيضاء |

08 July, 2020

نفى مسير المنظومة الكهربائية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ،بمدينة البيضاء ،مسؤوليته عن انقطاع التيار الكهربائي على العديد من الأحياء بالمدينة اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة السادسة صباحا وعشرين دقيقة.

و أوضح المكتب في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،أن مركز التوزيع الذي شهد هذا الحادث ،ما يزال ،مزودا بالتيار الكهربائي من طرف شبكة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ذات الجهد جد العالي (225 كيلو فولت).

كما أن المركز 225/60 كيلو فولت التابع للمكتب والمتواجد داخل المركز التابع للموزع لا يزال مزودا من نفس الشبكة ذات الجهد جد العالي ويقوم بتزويد المراكز التي تزود عدة مناطق في مدينة الدار البيضاء بشكل عادي.