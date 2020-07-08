غوتيريش: يجب اغتنام كل الفرص لحل الأزمة الليبية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه الشديد من التحشيدات العسكرية حول سرت، والتدخل الخارجي المباشر في انتهاك لحظر الأمم المتحدة للأسلحة.

وقال غوتيريش، أمام مجلس الأمن الدولي، “هناك انتهاك لحظر الأسلحة على ليبيا، التصعيد والتوتر في ليبيا يعرقلان جهود الحل السياسي، ويجب الوصول إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا”، مشيرا إلى أن الصراع في ليبيا دخل مرحلة جديدة حيث وصل التدخل الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، بحسب تعبيره.

كما أعرب غوتيريش، عن صدمته من المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة، لافتا إلى أن حوالي 30 ألفا أجبروا على النزوح من ترهونة مؤخرا والإجمالي 400 ألف.

وأوضح غوتيرش، أنه أكد لكل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش خليفة حفتر، ضرورة وقف النار وإطلاق العملية السياسية، مبينا أن المناقشات الحالية تركز على رحيل المرتزقة من ليبيا.

وشدد الأمين العام، على ضرورة اغتنام كل الفرص الممكنة لحل الأزمة الليبية.