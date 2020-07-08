وزير الدفاع الإيطالي: لا حل عسكري للأزمة في ليبيا وتقسيم البلاد

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، مشيراً إلى أنه لا يوجد حل يتنبأ بتقسيم البلاد.

وقال جويريني، بمناسبة زيارته لأنقرة حيث التقى نظيره التركي خلوصي آكار، إن هناك حاجة إلى بدء “تنسيق منظم بين هياكلنا في ليبيا”، موضحاً أنه كما يحدث لإزالة الألغام من المناطق السكنية، يعد الدعم العاجل الذي تطلبه السلطات الليبية ضروري من أجل السماح للعديد من العائلات النازحة بالعودة بأمان إلى منازلهم، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

ودعا جويريني إلى الاعتدال في ليبيا، مشددًا على الموقف الإيطالي، قائلاً: “من الضروري للغاية التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار يعطي مساحة ودفعة جديدة للحوار بين الليبيين”.

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