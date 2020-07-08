ليبيا
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: التطورات والحشود العسكرية في محيط سرت تثير قلقنا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ |
08 July, 2020
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ليبيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ |
08 July, 2020
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لا تقلقى باميبونة فالجيش الوطنى وداعميه جاهزين لدعك كلبكم المسعور
ردع المحتل هو الحل وكام خازوق ماركة لوطية فى مصراته ومعتيقة والزاوية وزوراة يطفش ابن الحمارة تنزيل السئ اردوغان الجبان بدليل شهر كامل مر على تحديد الخط الاحمر ولا كلب من كلابه اقترب منه مما يؤكد شعار ردع المحتل هو الحل والعين الحمراء تعلمه الادب
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