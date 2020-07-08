المشير حفتر يحيي مواقف الدول العربية الرافضة للتدخل التركي

حيا القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، موقف بعض الدول العربية التي أعلنت رفضها للتدخل العسكري التركي في ليبيا.

وأكد المشير حفتر أن استجابة القيادة لمطالب المجتمع الدولي للشروع في ترتيبات تسوية سياسة شاملة لا تعني القبول بجلب تركيا للمزيد من السلاح والمرتزقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا