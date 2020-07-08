ليبيا الان

المشير حفتر يحيي مواقف الدول العربية الرافضة للتدخل التركي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

حيا القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، موقف بعض الدول العربية التي أعلنت رفضها للتدخل العسكري التركي في ليبيا.
وأكد المشير حفتر أن استجابة القيادة لمطالب المجتمع الدولي للشروع في ترتيبات تسوية سياسة شاملة لا تعني القبول بجلب تركيا للمزيد من السلاح والمرتزقة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • ماهو معندناش علم أن الزول العربية هي الي تدعم في التدخل التركي – الان الامارات وقطر توجد لديهم مدارس في تركيا بعد اغتيال الخافجشكي – يقومون بتعليم الأتراك اللغة العربية ويقومون بإرسالهم الي دول الشمال الأفريقي – وطبعا محاولة نشر الفوضى كما يحدث عندهم في بلادهم الى ان اصبحتً الامارات الدولة الاولى في الدعارة داخل الأبراج . حتى نساء الشمال الأفريقي ودوّل المغرب العربي – المهاجرات هناك يعملون في البيوت والقصور منعوهم من العودة لديارهم . !!! ويصفونهم بالعاهرات . !!! ونسوا انفسهم – “زانياات بنات فارس ” ذوات الأنف المعوج ” . يسلمون بأنوفهم …!!! سبحان الله ….!!!
    – ويرمون المحصنات من النساء الغافلات من دول الشمال الأفريقي .

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  • اكبر عار اصبح يوسم ليبيا هو المسمى خليفه حفتر دخل حرب قتل فيها الابرياء المدافعين عن وطنهم باسلوب الخز والعار وجب شنقه

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