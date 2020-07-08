المشير حفتر يحيي مواقف الدول العربية الرافضة للتدخل التركي

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تعليقات
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ماهو معندناش علم أن الزول العربية هي الي تدعم في التدخل التركي – الان الامارات وقطر توجد لديهم مدارس في تركيا بعد اغتيال الخافجشكي – يقومون بتعليم الأتراك اللغة العربية ويقومون بإرسالهم الي دول الشمال الأفريقي – وطبعا محاولة نشر الفوضى كما يحدث عندهم في بلادهم الى ان اصبحتً الامارات الدولة الاولى في الدعارة داخل الأبراج . حتى نساء الشمال الأفريقي ودوّل المغرب العربي – المهاجرات هناك يعملون في البيوت والقصور منعوهم من العودة لديارهم . !!! ويصفونهم بالعاهرات . !!! ونسوا انفسهم – “زانياات بنات فارس ” ذوات الأنف المعوج ” . يسلمون بأنوفهم …!!! سبحان الله ….!!!
– ويرمون المحصنات من النساء الغافلات من دول الشمال الأفريقي .
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اكبر عار اصبح يوسم ليبيا هو المسمى خليفه حفتر دخل حرب قتل فيها الابرياء المدافعين عن وطنهم باسلوب الخز والعار وجب شنقه
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