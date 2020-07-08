متهمًا مصر بقصف الوطية .. الحاسي: قوات حفتر مرتزقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصف العضو السابق في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة بليبيا، ورئيس ما عُرف بحكومة الإنقاذ التي أعلنتها فجر ليبيا في مدينة طرابلس، عمر الحاسي، الموقف الدولي من الأزمة الليبية بالمتباين.

الحاسي قال، في مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة القطرية، إن الصف الذي تقف فيه حكومة الوفاق بما أسماه “شرعيتها” واتفاقاتها الدولية المعترف بها في الأمم المتحدة، تمثل جانبا واقعيا وحقيقيا، معتبرا أن الطرف الآخر في الصراع الليبي يمثل مرتزقة العالم، مثل القوات الروسية الخاصة “الفاجنر”، والجنجويد السودانيين، والجيش المصري كذلك.

وأضاف أنهم يواجهون حاليا تكوينات مرتزقة، سببت جرائم قتل للمدنيين في مناطق الاشتباكات، لافتا إلى عدم التزام الطرف الآخر بقرارات وقف إطلاق النار، على اعتبار أنها ليست جيوشا نظامية، بل مجموعات مرتزقة تتعمد إفساد هذه المعاهدات بمجرد أن تتمكن من الوصول إلى حالة من الاستقرار بعد أن كانت مهزومة.

واتهم القوات المصرية بضرب قاعدة الوطية منذ يومين، وارتكاب أعمال تخريبية أخرى مثل اغتيال القيادت الوطنية الموجودة في مدينة هون بمنطقة الجفرة، مؤكدا أنهم يراقبون هذه التحركات؛ لأن إيقاف القتال لم يتم مع جيوش منظمة، بل مجموعات مسلحة مرتزقة تتحرك بالأمر بمجرد دفع الأموال لها، وفقا لقوله.

وحول توقف العمليات العسكرية على حدود سرت والجفرة، قال إن الصراع الليبي ليس بين قوى محلية وطنية، بل يتحكم فيه النفوذ الدولي، متابعا “هناك دول تحارب بالوكالة موجودة منذ العام 2014م، تقاتل مع خليفة حفتر؛ مثل الإمارات ومصر والأردن والسعودية”، حسب قوله .

وأوضح أن الحرب الليبية الآن، وصلت إلى دخول الكبار أنفسهم مثل فرنسا وروسيا هذه الدول الموجودة في عمق القرار الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا، قائلا “هذه الدول هي التي أوقفت الحرب ولم توقفها البنادق المحلية، لأن القرار هو نفوذ دولي ويحاول الوصول خلال الأيام المقبلة إلى مائدة التنازلات المتبادلة والحوار من أجل تسوية ووحدة وطنية في ليبيا”.

وذكر أن التنازلات ستتم بالاتفاق بين الأطراف لتأكيد وحدة وسيادة الدولة الليبية وتوحيد المؤسسات سواء التشريعية أو التنفيذية أو القوات المسلحة وما تشملها من مواقع ومراكز سيادية حساسة، على حد تعبيره.

وحول إدارة المنشآت النفطية، قال إن ليبيا ليست هي التي تستخرج النفط وتكرره وتبيعه، بل عبارة عن مالك للخام فقط، وتعتمد على شركاء دوليين سواء في الاستكشاف أو الاستخراج أو التكرير أو حتى في البيع، وتوجد عقود مشتركة مع شركات دولية أمريكية وبريطانية وروسية وتركية وأسبانية وغيرها، مؤكدا أنه عند توحيد المؤسسات حتما ستذهب عائدات النفط إلى مصرف مركزي واحد ويعود رعيه على الليبيين.

ورأى أن الانقسامات الدولية حول ليبيا تلقي بظلالها على الأزمة وتحول دون توحيد المؤسسات الليبية، لاسيما في ظل تخوف دول أوروبا من الوجود الروسي في منطقة شرق البحر المتوسط، المتمثل في القوات الخاصة “فاجنر”.

وأعرب عن رفضه لتشبه الأزمة الليبية بما يحدث في سوريا، على اعتبار أن المجتمع الدولي حريص على استقرار المنطقة، خصوصا أن دول الجوار الليبي بما فيهم الجزائر وتونس يسعون جميعا إلى وجود سلام واستقرار بالمنطقة؛ لأنها دول على صفيح ساخن تعاني من أزمات وتوتر وانغلاق اقتصادي يؤثر في قرارها السياسي الوطني.

وبيّن أن المجتمع الدولي حرص أكثر من مرة على تقديم التنازلات التي يريدها لأماكن التهدئة، وقدم لليبيا مشروع الاتفاق السياسي، لكننا فشلنا كليبيين أو الجهات التي تكفلت بتحقيق هذا الاتفاق في تنفيذ مخرجاته.

وتعرضت قاعدة الوطية لقصف مكثف فجر الأحد الماضي، أسفر عن تدمير منظومة الدفاع الجوي التركية، من قبل طيران أجنبي.

كما استهدفت الغارات التي بلغ عددها تسعة، وفق ماصرح به مصدر عسكري منظومات الدفاع الجوي طراز “هوك” والرادارات التي ثبتتها القوات التركية الخميس والجمعة الماضيين في القاعدة.

وأظهرت الصور الفضائية وجود ثلاث منظومات دفاع جوي، ومثلها رادارات متحركة وأخرى ثابتة، ومنظومة “كورال” للتشويش والحرب الإلكترونية، والتي تم تدميرها جميعا، وفق ذات المصدر العسكري.

+++++++++++++++++

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24