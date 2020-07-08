توافق دولي بمجلس الأمن على وقف التدخل الأجنبي وإرسال المرتزقة لليبيا

أخبار ليبيا24

أجمع المشاركون في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، اليوم الأربعاء، على وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا ورحيل المرتزقة، وشددوا على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى مسارات الحوار التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن “الصراع الليبي دخل مرحلة خطيرة مع وصول التدخل الخارجي لمستويات لم يسبق لها مثيل”، مشددا على ضرورة رحيل المرتزقة من ليبيا وإنه يجب وقف التصعيد في ليبيا والذهاب للحوار.

من جانبه طالب وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، التي ترأس بلاده مجلس الأمن لشهر يوليو، بوقف ما وصفه بـ “العبث الساخر” للأزمة الليبية ووضع حد للتدخل الأجنبي في البلاد.

وقال ماس، إن “التدخل الأجنبي يبقى المحرك الرئيسي للصراع في ليبيا، لذا يجب وضع حد له”، مشيرًا إلى وقف إرسال مزيد من الطائرات والدبابات والشاحنات وسفن الشحن المليئة بالأسلحة، ووقف الأكاذيب.

وشدد وزير خارجية ألمانيا، على ضرورة استخدام الإجراءات المتاحة، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، للتأكد من أن ليبيا لم تعد ساحة المعركة في حرب أجنبية.

بدوره أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يتعلق بتشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات، وأن مصر لن تتهاون مع أي تهديدات.

وقال شكري، إن تنظيم داعش الإرهابي عاد للظهور في عدة مدن ليبية، ولفت إلى أن نقل مرتزقة من سوريا إلى الأراضي الليبية يوميا، يزيد من تفاقم الوضع هناك، وإن هذه التهديدات تمثل خطرا واضحا وحاضرا على مصر، ولن نتهاون في التعامل مع هذا النوع من التهديدات.

وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، كيلي كرافت، إن التطورات والحشود العسكرية في محيط سرت تثير قلق الولايات المتحدة، مشددة على أنه لا مكان للمرتزقة في ليبيا.

وطالبت المندوبة الأمريكية، جميع الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار، مؤكدة أن واشنطن ترفض التدخلات الخارجية في ليبيا وتؤيد جهود الحل السياسي.

وأكد، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد الغيط، الموقف الثابت والواضح للجامعة في رفض وإدانة كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الأزمة الليبية.

وجدد مطالبته بالوقف الفوري للقتال بين الأطراف الليبية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، واستئناف الحوار الوطني الخالص بين الأشقاء الليبيين للتوصل إلى تسوية متكاملة للوضع في البلاد بمساراته الأمنية والسياسية والاقتصادية.

من جانبه قال مندوب فرنسا، فرانسوا ديلاتر، إن ليبيا بدأت تتحول إلى سوريا ثانية، مطالبا بوقف التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، كما انتقد تحركات البحرية التركية التي تنقل السلاح إلى طرابلس، واعتبرها انتهاكا صارخا لمقررات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن. وتابع ديلاتر، “يجب سحب كل القوات الأجنبية من ليبيا لإنهاء الأعمال العدائية وإعادة إطلاق الحوار السياسي”.

روسيًا قال مندوب موسكو الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده دائمًا تحث أطراف الصراع على التخلص من فكرة وجود حل عسكري للأزمة، وتحثهم على الانخراط في عملية سياسة لحل الأزمة.

واتهم المندوب الروسي، حكومة الوفاق بأنها لا تظهر رغبة في التفاوض بعد الانتصارات التي حققتها، على حد قوله. وأشار إلى أن روسا ترحب بإعلان القاهرة، كما أنها ترحب بمبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لحل الأزمة سياسيا.

من جهته، أكد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، جيمس كليفرلي، على ضرورة وقف إرسال الأسلحة إلى ليبيا، والالتزام بتعهدات مؤتمر برلين في يناير.

وشدد كليفرلي، أمام مجلس الأمن، على أنه لن يكون هناك حل عسكري للصراع في ليبيا، وأن المسار السلمي هو الطريق الوحيد لوقف النزاع.

وفي السياق، قال وزير خارجية تونس، نور الدين الري، إن استمرار التصعيد العسكري في ليبيا يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، مؤكدًا تأييد تونس للحل الليبي الليبي واستعداد بلاده لدعمه ومرافقته وفق المرجعيات الدولية.

وجددت دولة الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على موقفها الثابت تجاه وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي، إضافة إلى وقف التدخلات الأجنبية وعبث المرتزقة في البلاد.

وقال، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة على تويتر، “أكدت في جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في ليبيا الشقيقة موقف الإمارات الواضح والداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي”.

وأضاف، “نعمل في إطار عربي ومع الأصدقاء لدعم الحل السياسي، رافضين التدخلات الإقليمية في الشأن العربي وعبث المرتزقة والميليشيات”.

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