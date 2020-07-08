الإمارات: الحوار السياسي الطريق الوحيد لإنهاء سيطرة الميليشيات على أجزاء من ليبيا

قال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إن بلاده ثابتة على موقفها تجاه الأزمة الليبية، مشددا على أن الحل السياسى المخرج الوحيد لتسوية الأزمة فى ليبيا.

وأوضح قرقاش فى كلمته، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأزمة الليبية، اليوم الأربعاء، عبر الإنترنت، أن وقف إطلاق النار والبدء بحوار سياسى الطريقة الوحيدة لإنهاء سيطرة الميليشيات على أجزاء كبيرة من الأراضى الليبية.

وواصل كلمته قائلا: “قلقون للغاية من التهديدات المحدقة بأمن المنطقة نتيجة التدخلات الخارجية المستمرة فى ليبيا”، مشيرا إلى ضرورة العمل وفق المبادرة المصرية وجهود دول الجوار الليبى لاستئناف العملية السياسية من أجل تسوية الأزمة.

وشهدت جلسة مجلس الأمن الدولى التى عقدت اليوم الأربعاء لمناقشة التطورات فى ليبيا رفضا مشتركيا من الدول على رفض التدخلات الأجنبية والأعمال العسكرية ونقل المرتزقة والأسلحة، فيما أجمعت الدول المشاركة في الجلية على ضرورة بدء الحوار السياسي لإمهاء الأزمة الحالية.