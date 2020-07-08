الصين: الحل الجوهري للأزمة الليبية يكمن في إنهاء الصراع سلميا

اعتبر وزير الخارجية الصينى، وانج يى، أن الحل الجوهرى للأزمة الليبية، يكمن فى إنهاء الصراع سلميا والبدء فى جهود الإعمار، ومنع انتشار الصراع فى ليبيا، حتى لا تصبح مرتعا للإرهابيين.

وطالب وزير الخارجية الصينى خلال جلسة لمجلس الأمن بضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة فى الذكرى الـ75 على تأسيسها، مؤكدًا تمسك بلاده باحترام وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها.

وشهدت جلسة مجلس الأمن الدولى التى عقدت اليوم الأربعاء لمناقشة التطورات فى ليبيا رفضا مشتركيا من الدول على رفض التدخلات الأجنبية والأعمال العسكرية ونقل المرتزقة والأسلحة، فيما أجمعت الدول المشاركة في الجلية على ضرورة بدء الحوار السياسي لإنهاء الأزمة الحالية.