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الصين: الحل الجوهري للأزمة الليبية يكمن في إنهاء الصراع سلميا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر وزير الخارجية الصينى، وانج يى، أن الحل الجوهرى للأزمة الليبية، يكمن فى إنهاء الصراع سلميا والبدء فى جهود الإعمار، ومنع انتشار الصراع فى ليبيا، حتى لا تصبح مرتعا للإرهابيين.

وطالب وزير الخارجية الصينى خلال جلسة لمجلس الأمن بضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة فى الذكرى الـ75 على تأسيسها، مؤكدًا تمسك بلاده باحترام وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها.

وشهدت جلسة مجلس الأمن الدولى التى عقدت اليوم الأربعاء لمناقشة التطورات فى ليبيا رفضا مشتركيا من الدول على رفض التدخلات الأجنبية والأعمال العسكرية ونقل المرتزقة والأسلحة، فيما أجمعت الدول المشاركة في الجلية على ضرورة بدء الحوار السياسي لإنهاء الأزمة الحالية.

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الأزمة الليبية الصين مجلس الأمن

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • .- سلطات الامن الاندونيسية / اليوم تقوم بالتحضير بإعدام – 65603 اجنبي من دول مختلفة – بالرصاص داخل السجون وبالشنق وغرف الكهرباء وقطع الأطراف – بسبب تهم اغتصاب لعاملات مسلمات – وتهم حيازة وتعاطي المخدرات والكحول – والسرقة . وعدم احترام المظهر العام .
    وتمت عملية الإعدام باشراف ادارات مجندةً ومدربةًمن الشءون الوطنية بالدولة الاندونيسية وبعض إداريين من حكومة الصين الشعبية .
    وتحذر اي ساءح او اجنبي مِن اي دولةًوخاصةً أوروبا وامريكا بعديد من اللواءح الاحترازية الخاصة بالامن الوطني لبلادهم.

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