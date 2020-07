الوطني لمكافحة الأمراض: حالة وفاة و86 إصابة جديدة بكورونا بعد فحص 1205 عينات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، تسجيل حالة

وفاة و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 1205 عينات.

وأوضح المركز في

بيان له أن العينات منها 424 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع في طرابلس،

و99 عينة بمختبر فرع المركز سبها، و207 عينات بمختبر فرع المركز مصراتة، و18 عينة

في مختبر المركز المرجعي زليتن، و27 في مختبر طرابلس الجامعة، و160 بمختبر المركز

الوطني للصحة الحيوانية، و270 عينة بمختبر مركز بنغازي الطبي.

وأضاف البيان المركز أن العينات منها 1119 سالبة، و86 عينة موجبة، منها 33 لحالات جديدة، و53 حالة

لمخالطين، مبينا أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 11 حالة.

