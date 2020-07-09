أعلى حصيلة يومية في ليبيا.. “الوطني لمكافحة الأمراض” يعلن عن تطور جديد في معدل الإصابات بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تطور جديد في الوضع الوبائي بتسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة شفاء، وحالة وفاة نتيجة مضاعفات المرض.

وقال المركز في بيان له اليوم الخميس إن طرابلس سجلت 4 حالات جديدة، و5 حالات مخالطة، فيما سجلت الأصابعة حالة جديدة لجنسية غير ليبية، وفي مصراتة تم رصد حالة مخالطة، فيما تم تسجيل 29 حالة مخالطة في زليتن، أما الرياينة فشهدت 6 حالات جديدة من بينها جنسية غير ليبية.

وأضاف المركز في بيانه أن الجفرة سجلت حالة إصابة مخالطة، وبنغازي 5 حالات جديدة، وسجلت إجدابيا حالة مخالطة، مشيرا إلى أن سبها سجلت 16 حالة مخالطة، و17 حالة جديدة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى تسجيله 11 حالة شفاء، 4 منها في بنغازي، و6 من إجدابيا، وحالة واحدة بالزاوية الغرب لتخلو البلدية من الفيروس، في المقابل سجلت سبها حالة وفاة جديدة نتيجة مضاعفات المرض من براك الشاطئ.

وارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 1268 حالة، من بينها 926 حالة تتلقى الرعاية الطبية، وتعافى 306 أشخاص، وتم تسجيل 36 حالة وفاة نتيجة مضاعفات المرض.