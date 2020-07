أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أمس الأربعاء، أن هناك اتفاق بين نركيا وبريطانيا على الحل الدبلوماسي في ليبيا.

وأضاف أغلو في تصريح صحفي أن هناك شروطا لوقف إطلاق النار، مع عدم وجود

خلاف مع المملكة المتحدة فيما يتعلق بوحدة الأراضي الليبية، ويجب حل النزاعات في

المنطقة عبر الحوار وبإشراف الأمم المتحدة”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، زعم أن بلاده تسعى إلى

حماية أمنها وأمن جيرانها في المنطقة والبحر الأبيض المتوسط.

The post تشاوش أوغلو: هناك اتفاق بين أنقرة ولندن بشأن الحل الدبلوماسي في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24