إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا وصلت لـ 1268 إصابة

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 86 حالة موجبة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 1268 إصابة.

وعن الحالات الجديدة، أوضح المركز، أنها في طرابلس 4 حالات جديدة و5 حالات مخالطة، وفي الأصابعة حالة واحدة ” جنسية غير ليبية”، وفي مصراتة حالة واحدة مخالطة، وفي زليتن 29 حالة مخالطة، وفي الرياينة 6 حالات جديدة “جنسية غير ليبية”، وفي الجفرة حالة واحدة مخالطة، وفي بنغازي 5 حالات جديدة وفي أجدابيا حالة واحدة مخالطة، وفي سبها 16 حالة مخالطة و17 حالة جديدة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 11 حالة شفاء، 4 منها في بنغازي و6 من أجدابيا، وحالة واحدة من الزاوية الغرب “خلو البلدية من الفيروس”، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 306 حالة.

كما سجّل المركز الوطني حالة وفاة من الشاطئ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 36 حالة.

وعن الحالات النشطة، أشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنها 926 حالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية