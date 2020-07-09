ليبيا الان

بابا الفاتيكان يصف مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بـ “معسكرات الاعتقال”

تم النشر منذُ 22 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف بابا الفاتيكان فرنسيس، مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، بأنها “معسكرات الاعتقال”، وأن ما يصل العالم من ليبيا “صورة مخففة للحياة التي تشبه الجحيم هناك”.

وأوضح البابا فرنسيس بقوله: “هذا ما يحدث اليوم في ليبيا… فهم يقدمون لنا نسخة منقحة، نعم، تدور حرب (في ليبيا)، ونحن نعلم قبحها، ولكن لا يمكن تخيل الجحيم الذي يعيش فيه الناس هناك”.

وكان بابا الفاتيكان قد أبدى اهتماما بملف المهاجرين، منذ فترة وشغِل اهتماما في بعض تصريحاته التي دعت إلى احترام المهاجرين وعدم التعامل معهم بطرق غير إنسانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك