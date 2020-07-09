بابا الفاتيكان يصف مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بـ “معسكرات الاعتقال”

وصف بابا الفاتيكان فرنسيس، مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، بأنها “معسكرات الاعتقال”، وأن ما يصل العالم من ليبيا “صورة مخففة للحياة التي تشبه الجحيم هناك”.

وأوضح البابا فرنسيس بقوله: “هذا ما يحدث اليوم في ليبيا… فهم يقدمون لنا نسخة منقحة، نعم، تدور حرب (في ليبيا)، ونحن نعلم قبحها، ولكن لا يمكن تخيل الجحيم الذي يعيش فيه الناس هناك”.

وكان بابا الفاتيكان قد أبدى اهتماما بملف المهاجرين، منذ فترة وشغِل اهتماما في بعض تصريحاته التي دعت إلى احترام المهاجرين وعدم التعامل معهم بطرق غير إنسانية.

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