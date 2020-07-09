بـ86 حالة.. ليبيا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

أخبار ليبيا24 – صحة

سجلت ليبيا أمس الأربعاء، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 86 إصابة جديدة عقب تسلم 1205 عينة جرى فحصها.

وبحسب ما ذكر المركز في بيان له، فقد توزعت الإصابات الجديدة بالفيروس بواقع 33 حالة جديدة و53 حالة لمخالطين، فيما تماثلت 11 حالة للشفاء، إلى جانب تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة.

وسجلت هذه الإصابات في كل من طرابلس 9 حالات، و33 إصابة بسبها، و5 حالات من بنغازي، و29 إصابة من زليتن، و6 في الرياينة، إضافة إلى حالة إصابة واحدة في كل من مصراتة وإجدابيا والأصابعة والجفرة، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشار المركز، إلى تسلمه 1205 عينات للكشف عن فيروس كورونا بواقع 424 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و99 عينة من مختبر فرع المركز سبها، و207 من مختبر فرع المركز مصراتة، و18 من مختبر المركز المرجعي زليتن، و27 من مختبر طرابلس الجامعي، و160 من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

وبهذا تترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 1268 حالة بينها 926 حالة نشطة، و306 متعافين من الفيروس، و36 وفاة.

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