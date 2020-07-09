برلماني مصري: سرت خط أحمر

أكد عضو البرلمان المصري والصحفي المعروف مصطفى بكري أن مصر أعلنت مجددا ومن أرض الواقع تحذيرها العملي من المساس بالأمن القومي المصري، وأن مدينة سرت خط أحمر، منتقداً موقف المجتمع الدولي من الأوضاع في ليبيا.

وقال بكري عبر حسابه الرسمي في تويتر “مجلس الأمن يدين التدخل التركي في ليبيا، وبعدها بساعات تفرغ شحنات ضخمه من الأسلحة في موانئ ليبيا، مجلس الأمن لا يعكس مصداقيه في موقفه، الموقف الفرنسي أشرف من مواقف كثيرين من قيادات المجتمع الدولي”.

وأضاف “المجتمع الدولي يدعم إعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس السيسي، ولكنهم يعجزون عن تفعيله رغم اعترافهم بأنه يرسم ملامح خارطة الطريق للخروج من الأزمة الليبية”.

وأشار إلى أن “فرنسا تعلن بوضوح دعمها للجيش الوطني الليبي، المؤسسة الشرعية المنوط بها تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب وتفكيك المليشيات” حسب قوله.

واختتم “اليوم مصر تعلن مجددا ومن أرض الواقع تحذيرها العملي من المساس بالأمن القومي المصري، سرت خط أحمر، وحكومة المليشيات، راعية الإرهاب لا مكان لها، والدعم كل الدعم للشرعية والجيش الوطني الليبي، زئير الجيش المصري يدوي، مصر تدعم الحل السياسي، لكنها لن تصمت أمام تهديد أمنها القومي”.