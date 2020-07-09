ليبيا الان

«بويصير»: «السني» وضع علم ليبيا وصورة شيخ الشهداء وأعطى درسا لأفراد القطيع

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد بوصير، المحلل السياسي، المقرب من «حكومة السراج»، أن طاهر السني، ممثل السراج لدى الأمم المتحدة، الشهير بحامل حقائب السراج؛ “قدم كلمة قوية أمام العالم”، معتبرًا أن تلك الكلمة عبارة عن “درسا مهما لكثير من أفراد القطيع الذين لا أعتقد أن قدراتهم العقلية والنفسية وضحالتهم الفكرية تسمح لهم باستيعاب هذا الدرس الذي أراه أكثر قوة من الكلمة نفسها”، على حد قوله.

وواصل «بويصير» مزاعمه، في منشور له عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، معتبرًا أن كلمة «السني» والتي جاءت أسفل صورة شيخ الشهداء عمر المختار، تمثل “راية” يعتز بها الليبيون، قائلًا: “نعم، إن كان لنا ما نعتز به فى ليبيا فهى رايتنا التي استقلينا تحتها وشهداء حرب التحرير الوطنية وليس الأقزام أصحاب مشاريع الاستبداد”، بحسب تعبيره.

جدير بالذكر أن الناشط الليبى المقيم فى الولايات المتحدة محمد بويصير، كان من أكثر الداعمين للسني في أن ينال منصبه الحالي في الأمم المتحدة.

وكان «السنى» قد وثق علاقاته مع «بويصير» وتقارب مع أسرته حتى تزوج من الإعلامية فدوى القلال وهى ابنة شقيقة محمد بويصير، وذلك قبل أشهر قليلة من تكليفه بمنصب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، وهو المنصب الذى لم يكن يحلم به هذا الشاب الذي لا يعلم شيئا عن الدبلوماسية حيث تخرج من معهد فني وحصل على دورات تدريبية تحت مظلة منظمات تتلقى تمويلات من الخارج ليتعرف على طبيعة العمل السياسي والدبلوماسي.

ومن المعروف عن الطاهر السنى أنه يتنكر لأصوله المصرية، كى يتمكن من تحقيق المزيد من المكاسب، رغم تورطه فى صفقات مشبوهة خلال عضويته بالمندوبية الليبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث استورد حاوية مخالفة من الصين إلى مصر في مايو 2019 تحتوي على ممنوعات ومواد يحظر دخولها إلى البلاد وبالمخالفة لفترة تواجده ووصوله إلى مصر والتي بدأت فى أكتوبر 2015.

 

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الأمم المتحدة السني بويصير شيخ الشهداء

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • Who let the dog out
    NY Stray fat & ugly DOG
    The sons of AlMukhtar will fry up the Sherkess, the diseased Turks & the core Syrian criminals
    In Harlem NY they say, F U ya Turkish puppet
    Sit doggy sit

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  • من مهازل القدر ان يكون حامل حقائب مندوب لليبيا في أعلي منظمة عالمية …أيام الدنيا دنيا وفي الخمسينات والستينات كان مندوبها د.علي الساحلي و د.وهبي البوري وفي عهد القذافي كان بوزيد دوردة و د.علي التريكي ….رجال وقامات وليس حاملين حقائب يتم تعيينهم بالمحسوبية والواسطة…هذا السني درجته الوظيفية الثامنة …درجة خريج محاسبة متخرج حديثا….يالمهازل القدر…اما بويصير هذا البائس فهو ينبح مع النابحين لانه يريد من المشير مرتبا بالدولار مقابل تفاهات وتصريحات زبالة ….سيكتب التاريخ ياسني ويابويصير …وستلعنكم الاجيال القادة ومافعلتموه فينا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وفي من تسبب في هذه الثورة السودا النودا…

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