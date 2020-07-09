«بويصير»: «السني» وضع علم ليبيا وصورة شيخ الشهداء وأعطى درسا لأفراد القطيع

زعم محمد بوصير، المحلل السياسي، المقرب من «حكومة السراج»، أن طاهر السني، ممثل السراج لدى الأمم المتحدة، الشهير بحامل حقائب السراج؛ “قدم كلمة قوية أمام العالم”، معتبرًا أن تلك الكلمة عبارة عن “درسا مهما لكثير من أفراد القطيع الذين لا أعتقد أن قدراتهم العقلية والنفسية وضحالتهم الفكرية تسمح لهم باستيعاب هذا الدرس الذي أراه أكثر قوة من الكلمة نفسها”، على حد قوله.

وواصل «بويصير» مزاعمه، في منشور له عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، معتبرًا أن كلمة «السني» والتي جاءت أسفل صورة شيخ الشهداء عمر المختار، تمثل “راية” يعتز بها الليبيون، قائلًا: “نعم، إن كان لنا ما نعتز به فى ليبيا فهى رايتنا التي استقلينا تحتها وشهداء حرب التحرير الوطنية وليس الأقزام أصحاب مشاريع الاستبداد”، بحسب تعبيره.

جدير بالذكر أن الناشط الليبى المقيم فى الولايات المتحدة محمد بويصير، كان من أكثر الداعمين للسني في أن ينال منصبه الحالي في الأمم المتحدة.

وكان «السنى» قد وثق علاقاته مع «بويصير» وتقارب مع أسرته حتى تزوج من الإعلامية فدوى القلال وهى ابنة شقيقة محمد بويصير، وذلك قبل أشهر قليلة من تكليفه بمنصب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، وهو المنصب الذى لم يكن يحلم به هذا الشاب الذي لا يعلم شيئا عن الدبلوماسية حيث تخرج من معهد فني وحصل على دورات تدريبية تحت مظلة منظمات تتلقى تمويلات من الخارج ليتعرف على طبيعة العمل السياسي والدبلوماسي.

ومن المعروف عن الطاهر السنى أنه يتنكر لأصوله المصرية، كى يتمكن من تحقيق المزيد من المكاسب، رغم تورطه فى صفقات مشبوهة خلال عضويته بالمندوبية الليبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث استورد حاوية مخالفة من الصين إلى مصر في مايو 2019 تحتوي على ممنوعات ومواد يحظر دخولها إلى البلاد وبالمخالفة لفترة تواجده ووصوله إلى مصر والتي بدأت فى أكتوبر 2015.