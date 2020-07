أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، عن تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، أن عدد حالات الإصابة فى ليبيا بلغ 1268حالة منهم 926 حالة نشطة و 306 شخصا تعافى و 36 حالة وفاة

