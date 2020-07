النيجر: السلام والاستقرار فى ليبيا هما مصلحة أساسية لدول الجوار

أكد وزير خارجية

النيجر، كالا أنكوراو، الخميس، أن السلام والاستقرار فى ليبيا هما مصلحة أساسية لدول

الجوار، مشددا على ضرورة تحقيق ذلك بجهود مجلس الأمن والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى

والجامعة العربية.

ودعا أنكوراو، الجميع

إلى تطبيق التزامات مؤتمر برلين، مشيرًا إلى أن ليبيا ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة

أو المرتزقة الأجانب، ولا أن تكون مسرحا لاستعراض بعض القوى على أرضها.

وأضاف أنكوراو، أنه

يبدوا واضحًا أن ظروف النزاع فى ليبيا والانتهاكات الدولية والتدخلات الأجنبية تؤدى

إلى تفاقم الأزمة وتصعيدها أكثر وأكثر.

كما شدد أنكوراو،

على أهمية تحديد مبعوث أممى جديد لإطلاق ديناميكية للحوار السياسى، مشيرًا إلى أن النيجر

تريد أن ترى مؤتمر مصالحة بين الليبيين تحت رعاية إفريقية.

