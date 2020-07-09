ليبيا الان

«الغرياني»: أحي الحكومة التركية الشقيقة لأنها تواجه مخططا صهيونيا على ليبيا

تم النشر منذُ 21 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه الصادق الغرياني، المفتي المعزول الموالي للغزو التركي، التحية للحكومة التركية لنصرتها ما وصفه بـ “القضية الليبية رغم مواجهتها تحالفا دوليا كبيرا يترأسه العدو الصهيوني”، على حد زعمه.

كما أثنى المفتي المعزول، عبر قناة “التناصح” التي تبث من تركيا وتعد أحد أذرع الجماعات المتطرفة، على زيارة الوفد التركي الذي وصفه بـ “رفيع المستوى” والذي ضم وزراء الدفاع والأركان والمخابرات الأتراك، معتبرًا أن تلك الزيارة “تزامنت مع التصريحات القوية التي صدرت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نصرة القضية الليبية، وهو ما يؤكد أن تركيا جادة في نصرتها للشعب الليبي”، بحسب ادعائه.

وأردف الغرياني، أن “تركا غير مترددة ولا تخشى أحد، على الرغم من وقوفها في وجه تحالف دولي كبير”، لافتًا “فتركيا وإن كانت بلد كبير له ثقله الدولي على كافة المستويات، ولابد أن نقدر موقفا، فهي دولة واحدة أعطاها الله القوة والمنعة والعزة بعزة الإسلام، ولكنها تواجه معسكرا دوليا يقف وراء التخطيط له العدو الصهيوني”، بحسب كلامه.

وزعم المفتي المعزول، أن “المنفذ لهذا المخطط الصهيوني بعض الدول الكبرى الذي بعضها أعضاء في مجلس الأمن، والبعض الأخر من الدول الكبرى لا يمانع، وكذلك بعض الدول الإقليمية، فالدول الكبرى تحالفها مع الكيان الصهيوني تحالف استراتيجي، بما يسمى بمصطلح العصر الاستعماري للهيمنة على الشعوب التي تتطلع إلى الحرية، وسلب خيراتها وسلب قراراتها ولتبق دائما تبعًا للدول الكبرى”، على حد قوله.

الوسوم

الحكومة التركية العدو الصهيوني الغرياني ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الصريخ الغريانى مروج الاشاعات الكاذبة ويقيم بمسقط راس الدجال اردوغان ارض الكفر والضلال اسطنبول التى يفتحها المسلمون بلاقتال فاين مليشيات اردوغان الجبان وقتها !!!!
    لو انفق الاخوان اموال الدنيا كلها فلن يغير النهاية السوداء التى حددها رسول الله منذ 1400 سنة لاسطنبول ارض الكفر والضلال ومسقط راس مجرم الحرب اردوغان ودخول المسلمين بلا قتال يعنى هلاك الجيش التركى واقتسام غنائمها دليل انها ارض كفر وضلال وشهرتها بنشر الاكاذيب والشائعات ورد فى الحديث منذ 1400 سنة فى اعجاز نبوى عظيم
    يمكن تقسيم الأحاديث الواردة في فتح ” القسطنطينية ” – وهي مدينة ” إسطنبول ” اليوم – إلى ثلاثة أقسام :

    القسم الأول : الأحاديث الصحيحة

    الحديث الأول :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، فَإِذَا تَصَافُّوا ، قَالَتِ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لَا ، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا . فَيُقَاتِلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2897) من طريق سليمان بن بلال ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    الحديث الثاني :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .

    الحديث الثالث (موقوف):

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ [الخيمة] فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ . فَقَالَ : ( وَاللهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ [من أيام الله] إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ) [مائدة رجل واحد] أي : من المسلمين ، وذلك بأن يكون أميراً فيه ، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين .

    رد

  • ده انتم الصهيويهوديه الماسونيه المتأسلمه الفجه الفاجره … مطية التركهود الصهاينه و الصهيوماسون منذ ماىة عام بالضبط من ايام السكري و عسكريه….. انتم و المتشيعيين المتأسلمين الصفويين الزارظشتيين المجوس الروافض ، صناعة يهود منذ الفتنه الكبري ، وجهان لعملة الفسق و الفجر و الضلال …… لعنكم الله اجمعين

    رد

    • تركهوديا . .مملكة الخزر المعاصره و جزء من دولة يهود الكبري …..
      المهم ان نعمل بما امرنا به المولي عز و جل و نعد لهم و لا تاخذنا رأفة بهم …. لعنهم الله اينما ثقفوا

      رد

  • ههه كلب ترامب الصهيونى اردوغان يجهض مخطط الصهاينة لتفتيت الدول العربية وهدم جيوشها بمساعدة الصهاينة بابواق اعلامية لها منها هذا الكلب المسعور الذى يقبض الثمن من قطرائيل ويشرف علة قناته الصهيونى عزمى بشاره ويتباهى هذا الخرفان الخريانى بانه تعلم الاسلام على يد يهودى هولندى !!!!!!!!

    رد