«الغرياني»: أحي الحكومة التركية الشقيقة لأنها تواجه مخططا صهيونيا على ليبيا

وجه الصادق الغرياني، المفتي المعزول الموالي للغزو التركي، التحية للحكومة التركية لنصرتها ما وصفه بـ “القضية الليبية رغم مواجهتها تحالفا دوليا كبيرا يترأسه العدو الصهيوني”، على حد زعمه.

كما أثنى المفتي المعزول، عبر قناة “التناصح” التي تبث من تركيا وتعد أحد أذرع الجماعات المتطرفة، على زيارة الوفد التركي الذي وصفه بـ “رفيع المستوى” والذي ضم وزراء الدفاع والأركان والمخابرات الأتراك، معتبرًا أن تلك الزيارة “تزامنت مع التصريحات القوية التي صدرت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نصرة القضية الليبية، وهو ما يؤكد أن تركيا جادة في نصرتها للشعب الليبي”، بحسب ادعائه.

وأردف الغرياني، أن “تركا غير مترددة ولا تخشى أحد، على الرغم من وقوفها في وجه تحالف دولي كبير”، لافتًا “فتركيا وإن كانت بلد كبير له ثقله الدولي على كافة المستويات، ولابد أن نقدر موقفا، فهي دولة واحدة أعطاها الله القوة والمنعة والعزة بعزة الإسلام، ولكنها تواجه معسكرا دوليا يقف وراء التخطيط له العدو الصهيوني”، بحسب كلامه.

وزعم المفتي المعزول، أن “المنفذ لهذا المخطط الصهيوني بعض الدول الكبرى الذي بعضها أعضاء في مجلس الأمن، والبعض الأخر من الدول الكبرى لا يمانع، وكذلك بعض الدول الإقليمية، فالدول الكبرى تحالفها مع الكيان الصهيوني تحالف استراتيجي، بما يسمى بمصطلح العصر الاستعماري للهيمنة على الشعوب التي تتطلع إلى الحرية، وسلب خيراتها وسلب قراراتها ولتبق دائما تبعًا للدول الكبرى”، على حد قوله.