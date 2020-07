أعلنت بلدية زليتن، الخميس، عن تطبيق حظر تجول كلي بالمدينة لمدة 7 أيام، بسبب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا.

