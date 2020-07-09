«المغرب»: استقرارنا وأمننا يرتبط بالوضع في ليبيا

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن “الحل يجب أن يكون سياسياً لا عسكرياً، وأن يأتي من الليبيين أنفسهم، ويضمن وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية”.

وأضاف «بوريطة»، خلال مداخلته في الجلسة الافتراضية لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية، خُصصت لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، عبر تقنية الفيديو. أن “لدى المغرب، خيبة أمل لغياب الإرادة السياسية على الرغم من وجود نوايا حسنة للمجتمع الدولي”، مؤكدا على ضرورة “التحلي بالواقعية والبراجماتية في التعامل مع الوضع”. في حين اعتبر أن “كثرة المبادرات المبنية على سابقاتها يأتي بنتائج عكسية”.

وعبر عن “القلق” إزاء التدهور المستمر للوضع في هذا البلد على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني، والذي لم يحد منه وباء فيروس كورونا المستجد”، مشددًا على الأهمية الكبيرة التي تُمثلها ليبيا بالنسبة للمغرب.

وأوضح«بوريطة»، في هذا الصدد أنها “ليست مجرد بلد جار، إنما هي دولة شقيقة نتقاسم وإياها تاريخا مشتركا وروابط ومصالح ومصيرا واحدا”.

وتابع: “بالنسبة لنا، ليبيا ليست مجرد قضية دبلوماسية، استقرارنا وأمننا يرتبط بالوضع في ليبيا”، مشددًا على أن “ليبيا ليست أصلا للتجارة الدبلوماسية”، لافتا إلى أن “التدخلات الأجنبية لا تخدم مصالح تلك البلد ولا تساعد الفرقاء الليبيين على الارتقاء فوق مصالحهم الخاصة إلى المصلحة المشتركة لجميع الليبيين”.

وفي أعقاب ذلك، دعا الوزير المغربي إلى “التعبئة”، بهدف ترجمة واقعية للإجماع الدولي الحاصل بخصوص الملف الليبي إلى “إجراءات قوية وملموسة”.

وعرج الوزير على الاتفاق الذي أبرمه الفرقاء الليبيون في وقت سابق بمدينة الصخيرات المغربية، والذي اعتبره “ليس مثاليا”، مستدركاً بالقول :”لكن لا يوجد بديل ملائم على الطاولة. يجب تعديل مقتضياته وتحيينها من قبل الأشقاء الليبيين”.

وشدد على ضرورة تعزيز وإعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “أونسميل”، باعتبارها أداة مهمة.

واستعرض بوريطة مجموعة من المعطيات الإنسانية المتعلقة بالأوضاع في ليبيا، مُذكراً أن 2356 قتلوا في سنة واحدة من بينهم 400 مدني، مضيفًا أن ذلك يأتي بالتوازي مع تزايد عدد النازحين واللاجئين، إذ “تضم أكثر من 400 ألف نازح داخليا وحوالي 50 ألف من اللاجئين أو طالبي اللجوء”، بحسب الوزير.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الوزير إلى أن الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يقدر بنسبة 58.7% سنة 2020 ، فيما يتوقع ارتفاع معدل التضخم بنسبة 22%، مؤكدًا أيضا أن الوضع الأمني ينذر بالخطر في ظل وجود جماعات مسلحة خارجة عن السيطرة وميليشيات وعناصر إرهابية.