امغيب: المجتمع الدولي غير جاد في حل الأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس (خاص) |

09 July, 2020

رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن المجتمع الدولي لا يملك الإرادة الحقيقة والجادة لحل الأزمة الليبية.

وقال امغيب، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، ” إن جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، والتي انعقدت أمس الأربعاء، أكدت فيها معظم الدول العودة للحلول السلمية والوقف العاجل لإطلاق النار، ولكن من وجهة نظري لم تكن هناك الجدية المطلوبة لوقف العنجهية التركية، وكنا نتوقع أن يكون هناك حديث عن فرض لوقف إطلاق النار وإلزام تركيا بالموافقة على وقف إطلاق النار بحكم أن حكومة الوفاق لا تملك الإرادة وهي مرتهنة لتركيا”، بحسب تعبيره.