بني وليد تُودّع “معلم المعلمين”

ودعت مدينة بني وليد، الثلاثاء، الشيخ خالد امحمد نمرود، أحد أعلامها وأبرز معلمي الرعيل الأول عن عمر ناهز الـ77 عاماً.

وتحصل الراحل على دبلوم المعلمين الخاص في تخصص علوم ورياضيات، بعد رحلة دراسة طويلة ما بين بني وليد وسبها وطرابلس، من ثم التحق بسلك التعليم داخل مدينته، وعُرِف بجديّته والتزامه وإتقانه لمهنته ورسالته السامية.

وتولى الشيخ خالد امحمد نمرود مناصب إدارية تعليمية مختلفة تتبع قطاع التعليم بمدينة بني وليد، بداية من مدير مدرسة وتدرج في السلم الوظيفي إلى أن اختتم مسيرته العملية مديرا لشؤون التعليم.

وتشهد مسيرة الراحل الوظيفية على عمله الدؤوب في سبيل استقرار خدمات التعليم في مرافق بني وليد وإيصال صوت المدينة إلى وزارة التعليم، من خلال حرصه على توفير متطلباتها من المعلمين المغتربين والأثاث المدرسي والمعدات التعليمية.

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