اشتباكات بين مليشيا “فرسان جنزور” ومجموعة مسلحة تابعة للمدعو “محمد فكار”

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، بمقتل المدعو حامد أبو جعفر الملقب بالكبش وهو شقيق آمر مليشيا ما تسمى فرسان جنزور محمود أبو جعفر الملقب (الشيبه) ومن سكان منطقة الجعافره بجنزور.

وأوضح النشطاء، أن الكبش قتل جراء اشتباكات مسلحه بينه وبين المدعو محمد فكار، من سكان منطقه أولاد حمد جنزور.

وأفاد نشطاء فيسوك، أيضا بسماع أصوات اشتباكات في شارع البرنوص بجنزور، وتحديدًا أمام مقر حرس المنشآت النفطية، بين مليشيا ما تسمى “فرسان جنزور” ومجموعة مسلحة تتبع المدعو محمد فكار، وذلك عقب مقتل “الكبش”.

