وسائل إعلام تركية: «بحرية أردوغان» تشرع في تنفيذ مناوراتها العسكرية في البحر المتوسط

أطلقت البحرية التركية، اليوم الخميس، تدريبات عسكرية في البحر المتوسط، اسمتها «عملية درع البحر الأبيض المتوسط» حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

وأوضحت وسائل الإعلام، اليوم، أن المناورة جاءت بعد ساعات من إعلان البحرية التركية إجراء مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية وسط تأزم المواقف في ليبيا.

وكانت القوات البحرية التركية، قد أعلنت قبل ساعات، أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المراقبين للمشهد الليبي بالخطوة اللافتة من حيث التوقيت والمكان.

وبحسب صحيفة “يني شفق” التركية، نقلا عن وسائل إعلام تركية، فإن سلاح البحرية التركي سيطلق على المناورات المرتقبة اسم “نافتيكس”، وستجري قبالة السواحل الليبية في 3 مناطق مختلفة، وسيحمل كل منها اسما خاصا وهي “بربروس” و”ترجوت رئيس” و” تشاكا باي”.

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام تركية أن هذه المناورات ستجرى قريبا، وهي بمثابة تدريب تحسبا لاندلاع أي حرب في شرق المتوسط، علاوة على ما وصف بالتوترات المتصاعدة التي شهدتها ليبيا في الفترة الأخيرة.

وأفادت الصحيفة التركية، بأن المناورات البحرية التركية ستجري في المياه الدولية بمشاركة 17 طائرة حربية و8 قطع بحرية، كي تثبت تركيا قدرتها على السيطرة على المنطقة جوا وبحرا.

ويأتي الإعلان عن هذه المناورات بعد أيام معدودة من زيارة قائد القوات البحرية التركية، الأدميرال عدنان أوزبال إلى العاصمة الليبية طرابلس إلى جانب وزير الدفاع خلوصى آكار.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، قد تفقد منذ أيام سفينة “TCG Giresun” الحربية قبالة السواحل الليبية والتقى جنود بلاده في ليبيا خلال زيارته التفقدية.

وزعم وزير الدفاع التركي خلال خطابه للجنود بقوله: “نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي والعدل ولن نتراجع عن هذا الموقف”.