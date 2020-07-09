احتقان في جنزور بعد مقتل “الكبش”

مقتل محمد فكار وشقيقه محمود على أيدي عناصر من كتيبة فرسان جنزور رداً على مقتل حامد بوجعفر شقيق قيادي في الكتيبة

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