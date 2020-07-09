ليبيا الان

احتقان في جنزور بعد مقتل “الكبش”

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مقتل محمد فكار وشقيقه محمود على أيدي عناصر من كتيبة فرسان جنزور رداً على مقتل حامد بوجعفر شقيق قيادي في الكتيبة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ما استفاد الشباب الذين انتقلوا إلى جوار ربهم من الطرفين بجنزور ؟ هل استنكر الغرياني هذا العمل المنافى لشرع الله ؟ ووضح للبقية الباقية من الشباب أن وجود السلاح بحوزتهم لا يخدم البلاد ولا العباد وعليهم بمقاعد الدراسة والعمل لمن لم يدرس والتوجه إلى خدمة البلاد فى اى مجال عدا التمترس خلف السلاح لانه أخطر شىء عليهم ام لديه كلام آخر وهو التحريض على المزيد من القتل والعنف ؟

    رد