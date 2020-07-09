احتقان في جنزور بعد مقتل “الكبش”

مقتل محمد فكار وشقيقه محمود على أيدي عناصر من كتيبة فرسان جنزور رداً على مقتل حامد بوجعفر شقيق قيادي في الكتيبة
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مقتل محمد فكار وشقيقه محمود على أيدي عناصر من كتيبة فرسان جنزور رداً على مقتل حامد بوجعفر شقيق قيادي في الكتيبة
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
ما استفاد الشباب الذين انتقلوا إلى جوار ربهم من الطرفين بجنزور ؟ هل استنكر الغرياني هذا العمل المنافى لشرع الله ؟ ووضح للبقية الباقية من الشباب أن وجود السلاح بحوزتهم لا يخدم البلاد ولا العباد وعليهم بمقاعد الدراسة والعمل لمن لم يدرس والتوجه إلى خدمة البلاد فى اى مجال عدا التمترس خلف السلاح لانه أخطر شىء عليهم ام لديه كلام آخر وهو التحريض على المزيد من القتل والعنف ؟
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