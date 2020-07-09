«السعيدي»: علينا استعادة السيادة الليبية المنتهكة من تركيا

قال عضو مجلس النواب الليبي، على السعيدي، إن “تكتل فزان النيابي” يستهدف استعادة السيادة المنتهكة من بعض الدول الإقليمية وعلى رأسها تركيا المتدخلة عسكريًا بجانب حكومة الوفاق في ليبيا.

وأكد السعيدي، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن أهالي المنطقة الجنوبية يرفضون تواجد المرتزقة السوريين في كامل بلادهم، مشددا على أنهم سيحولون الأرض جحيما تحت أقدامهم هم والمستعمر الطامع رجب طيب أردوغان، إذا ما استمروا في البقاء في بلادهم.

ولفت إلى أن “تكتل فزان” النيابي دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة متكاملة لدراسة دعم الحوار السياسي والمجتمعي والتشاور مع النخب والسياسيين ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة الجنوبية بخصوص كل الأمور المتعلقة بمنطقة الجنوب.

وطالب النائب البرلماني، الاتحاد الأوروبي بضرورة فرض عقوبات على تركيا لسعيها لضرب السلم في محيط البحر المتوسط باتفاقها مع أطراف ليبية لا تحمل صفة شرعية، محذرا أوروبا من الاكتواء بنار توسع الإرهاب قبالة سواحلها.

وبين “السعيدي” أن هدف تركيا من التحرك جنوب الشواطئ الأوروبية، حصار دولة اليونان وقطع الإمداد بينها وبين دول جنوب شرق المتوسط التي تسعى إلى مد جسور تعاون اقتصادي بناء بعيدًا عن المطامع والرغبة في الاحتكار التي يمارسها النظام التركي.

وكان عدد من “نواب فزان” قد أعلنوا، في وقت سابق، عن تأسيس تكتل “فزان النيابي”، وفق مجموعة من الأسس والأهداف التي قالوا إنها بمثابة وثيقة تأسيسية وميثاق شرف للتكتل، متمسكين بوحدة التراب الليبي واستعادة السيادة الوطنية.