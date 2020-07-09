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الغرياني: تركيا تواجه تحالف تقوده الصهيونية في ليبيا.. والروس هم أعداء الله وعلى الثوار التوجه لهؤلاء الملاحدة للقضاء عليهم

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – حيّا مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني الحكومة التركية التي قال أنها “تبذل مساعي لنصرة القضية الليبية” على حد زعمه ، مشيراً إلى أن زيارة الوفد التركي إلى طرابلس بالتزامن مع تصريحات الرئيس التركي التي وصفها بـ”القوية” دليل على أن تركيا جادة في نصرتها ووقوفها مع الشعب الليبي وغير مترددة ولا تخشى أحد حسب قوله.

الغرياني لفت خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن تركيا دولة قوية ولها ثقلها الدولي على المستوى السياسي والدبلوماسي والعسكري حسب تعبيره.

وأشار القيادي الموالي لتركيا إلى ضرورة تقدير الموقف التركي لأنها تواجه تحالف دولي على ليبيا بحسب تعبيره، مضيفاً:” هي دولة واحدة أعطاها الله القوة والمنعة والعزة بعزو الإسلام لكنها تواجه تحالف دولي ومعسكر على ليبيا ومخطط له ورائه العدو الصهيوني بتنفيذ بعض الدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن وكذلك بعض الدول الإقليمية”.

وإدعى :” الدول الكبرى تحالفها مع الكيان الصهيوني تحالف إستراتيجي بما يسمى بمصطلح العصر الاستعماري للهيمنة على الشعوب التي تتطلع للحرية وسلب قراراها وحريتها ولتبقى دائماً تابعة لها، بعض الدول العربية تحالفها مع العدو الصهيوني ليس إستراتيجي بل عمالة وخدام العدو لغرضين هما الحفاظ على عروشهم وحتى لا تقوم في المنطقة دولة لها كيان وتملك أمرها وتبني نفسها ليكون لها قوة سياسية واقتصادية وعسكرية”.

كما طالب بضرورة الوقوف إلى جانب تركيا بقوة دون خشية ولا استحياء على المستوى الحكومي والقاعدة الشعبية، لافتاً إلى أنه من واجب الحكومة ليس فقط إصدار البيانات بل العمل واتخاذ قرارات فعلية قانونية تجرم ما وصفهم بـ “الظلمة” لإدانتهم دولياً مع مراعاة الحكومة ألا يكون حديثها أشد شدة من الحكومة التركية وفقاً لتعبيره.

وأضاف :” لا بد أن تخرج وقفات كبيرة حاشدة تشيد بالموقف التركي وتطالب الحكومة بالمزيد من التعاون معهم وأن لا يجحدوا حقهم وتخرج البيانات من كل الجهات بدعم الموقف التركي الشجاع وعدم سماع حديث المغرضين في القنوات التي تصفه بالاستعمار”.

وعلق الغرياني المدرج على قوائم الارهاب لدول الخليج ومصر على إطلاق رئيس المؤتمر العام السابق “نوري أبوسهمين” تيار تحت إسم “يا بلادي” كواجهة جديدة لكتلة (الوفاء) التي كان يقودها ضمن التيار الإسلامي في المؤتمر قائلاً :” ما سمعته من أبوسهمين بيان واضح يتطلع له كل انسان حر يريد نصرة وطنه وعزته فهو لا يحتاج لتزكية لأنه انسان وطني معروف بانحيازه للحق والعدل وعدم تعصبه كل ما تحد عنه في بيانه حديث ينتظره الناس من مدة طويلة ففيه كل ما يحتاج له الوطن بهذا الوقت لأنه يمر بظرف مظلم حالك ومآسي كبيرة في كل انحائه حيث تسلط عليه الأعداء من الداخل و الخارج، ما يجعلهم يحتاجون واجهة سياسية تعبر بهم لبر الأمان والاستقرار وبناء الدولة المدنية”.

كما استطرد حديثه:” ما جاء في البيان كله يحقق المطلب الذي طالما تطلع له الشعب حسب المبادئ التي طرحها بما فيها التسامح مع الجميع ما عادا رؤوس الإجرام هكذا قال الذين عادوا الثورة والشعب الليبي لا بد أن يعاقبوا على جرائمهم لكن الناس العاديين الذين ليسوا رؤوس في الشر والإجرام، المشروع مد يده لهم وطلب أن يحتويهم بحيث تتوحد كلمة الشعب الليبي كله للتعاون على الخروج من المأزق والضيق الذي نعيشه، لذلك ينبغي أن ينضم له ويناصره”.

وزعم أن كل من ينتقد مشروع نوري أبوسهمين هم المستفيدين من استمرار الأزمة ومن الفترات الانتقالية التي تتضمن الفساد المالي و عدم وضوح الرؤيا و استمرار المآسي و النكبات لأنهم مدركين بحسب وجه نظرة أنه بوصول البلاد للانتخابات لن يكون لهم نصيب فيها مما يجعلهم يحاولون أن يتهربوا ويطيلوا أمد ما أسماه “الاحتلال الأجنبي”.

وفي سياق آخر قال :” لقد صدر بيان من مجلس الافتاء والبحوث يبين المسؤولية الشرعية على المدن التي وقع عليها أو يوجد بها المرتزقة الروس أعداء الله، أقول يجب على أهل تلك المنطقة أن يجمعوا امرهم ويوحدون كلمتهم سواء كانوا موجودين بمناطق الجنوب أو في طرابلس يقاتلون حفتر، الكتائب التي أتت من الجنوب في قتال حفتر بعد أن هزم بالعاصمة عليهم تنظيم أنفسهم”.

الغرياني حث “القيادات وغرف العمليات بحكومة الوفاق” الموجودة في المنطقة الغربية بأنواعها و”قيادات الثوار” على التعاون مع قوات الجنوب في طرابلس على حد قوله، مضيفاً :” لا يطلب منها أن تذهب لأي جهة أخرى لا سرت أو غيرها بل التوجه لهؤلاء الملاحدة الفاسدين الذين يتمددون في الجنوب والتواصل مع القيادات التي تنظمهم ليحموهم من طائرات حفتر وأنا واثق بأنهم سيقطعون دابر المرتزقة الروس من الجنوب ويحررونه من كل الظلمة والمفسدين”.

واختتم حديثه معتبراً أن التدخل والتحالف التركي مع الوفاق مشروع أما روسيا فوصفها بـ “البلد الملحد الكافر والمعتدي”، مؤكداً على واجب قتال الروس وضربهم في أعناقهم لا كما يفعل “المداخلة” بنحيازهم لـ “الملاحدة” ليقتلوا المسلمين بحسب زعمه.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • هلاك جيش اردوغان احمق اردوغان قادم لا محالة
    لو انفق الاخوان اموال الدنيا كلها فلن يغير النهاية السوداء التى حددها رسول الله منذ 1400 سنة لاسطنبول ارض الكفر والضلال ومسقط راس مجرم الحرب اردوغان ودخول المسلمين بلا قتال يعنى هلاك الجيش التركى واقتسام غنائمها دليل انها ارض كفر وضلال وشهرتها بنشر الاكاذيب والشائعات ورد فى الحديث منذ 1400 سنة فى اعجاز نبوى عظيم
    يمكن تقسيم الأحاديث الواردة في فتح ” القسطنطينية ” – وهي مدينة ” إسطنبول ” اليوم – إلى ثلاثة أقسام :

    القسم الأول : الأحاديث الصحيحة

    الحديث الأول :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، فَإِذَا تَصَافُّوا ، قَالَتِ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لَا ، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا . فَيُقَاتِلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2897) من طريق سليمان بن بلال ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    الحديث الثاني :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .

    الحديث الثالث (موقوف):

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ [الخيمة] فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ . فَقَالَ : ( وَاللهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ [من أيام الله] إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ) [مائدة رجل واحد] أي : من المسلمين ، وذلك بأن يكون أميراً فيه ، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين .

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  • كونه ملحد تلك علاقته مع خالقه أما من حيث الأفضليه في الاخلاص في العمل والوفاء بالوعد هم خير منك يا كلب قطر سابقا وكلب تركيا حاليا فالفاسد الذي مثلك لا يفيد أمته بشئ بل أنت معول هدم ولست معول بناء فالتفريط في الوطن والتفريط في الشرف سيان وجهان لعمله واحده فأنت بائع ليبيا للاتراك ومن باع وطنه لا شرف له وأن ادعي الشرف فهو أدعاء باطل

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