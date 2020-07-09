اللواء المسماري: الجيش يسيطر على سرت.. وجاهزون للأتراك

قال اللواء أحمد المسمارى الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية، إن الجيش الليبي لا يزال يسيطر على منطقة غرب سرت، مؤكدا أن القوات المسلحة متأهبة لصد أى عمليات عدوانية تشنها القوات التركية والمليشيات المسلحة.

وأضاف “المسماري” في مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، عبر برنامجه “مساء dm”، المذاع على قناة dmcالمصرية، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يحاول التصعيد بشكل خطير فى ليبيا وإرسال المرتزقة والقطع البحرية.

ولفت إلى أن أردوغان تلقى ضرب قوية فى قاعدة الوطية منذ أيام، والجيش الوطنى جاهز لإفشال صد أى محاولة عدائية من تركيا.

وبين أن تركيا لم تعلن خسائرها العسكرية فى ليبيا رغم أن الضربة كانت موجعة، مضيفا أن 1000 عنصر من المرتزقة تم نقلهم من تركيا إلى ليبيا الأسبوع الماضى بعد تدريبهم على يد الجيش التركى.

وأوضح أن هناك 3 فئات من المرتزقة تم نقلهم إلى ليبيا من بينمها جماعات إرهابية، ليصل إجمالى المرتزقة الذين نقلتهم إلى ليبيا حتى الآن 17 ألفا.

وكان المسمارى، قال إن القوات الليبية مستعدة لمواجهة أى عدوان غاشم علي ليبيا وأن خط سرت الجفرة ما زال تحت حماية القوات المسلحة الليبية.

وأضاف المسمارى، أن أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السيطرة على النفط الليبي لن تتحقق بقوة الشعب الليبي ورفضه للاستعمار التركي الغاشم.