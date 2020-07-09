ليبيا الان

اللواء المسماري: الجيش يسيطر على سرت.. وجاهزون للأتراك

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال اللواء أحمد المسمارى الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية، إن الجيش الليبي لا يزال يسيطر على منطقة غرب سرت، مؤكدا أن القوات المسلحة متأهبة لصد أى عمليات عدوانية تشنها القوات التركية والمليشيات المسلحة.

وأضاف “المسماري” في مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، عبر برنامجه “مساء dm”، المذاع على قناة   dmcالمصرية، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يحاول التصعيد بشكل خطير فى ليبيا وإرسال المرتزقة والقطع البحرية.

ولفت إلى أن أردوغان تلقى ضرب قوية فى قاعدة الوطية منذ أيام، والجيش الوطنى جاهز لإفشال صد أى محاولة عدائية من تركيا.

وبين أن تركيا لم تعلن خسائرها العسكرية فى ليبيا رغم أن الضربة كانت موجعة، مضيفا أن 1000 عنصر من المرتزقة تم نقلهم من تركيا إلى ليبيا الأسبوع الماضى بعد تدريبهم على يد الجيش التركى.

وأوضح أن  هناك 3 فئات من المرتزقة تم نقلهم إلى ليبيا من بينمها جماعات إرهابية، ليصل إجمالى المرتزقة الذين نقلتهم إلى ليبيا حتى الآن 17 ألفا.

وكان المسمارى، قال إن القوات الليبية مستعدة لمواجهة أى عدوان غاشم علي ليبيا وأن خط سرت الجفرة ما زال تحت حماية القوات المسلحة الليبية.

وأضاف المسمارى، أن أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السيطرة على النفط الليبي لن تتحقق بقوة الشعب الليبي ورفضه للاستعمار التركي الغاشم.

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الأتراك الجاهزية الجيش اللواء المسماري سرت سيطرة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • رجب اردوغان فوق صفيح ساخن

    اردوغان احمق اردوغان الان فى مأزق بعد خازوق الوطية اراد يتمنظر بمناورة بحرية تركية فجاء بنتائج عكسية زودت الخوازيق عندما وجد رد مزلزل مناورات مصرية صخمة وقبرص مع اليونان وفرنسا وايطاليا حتى الامريكان مناورة مع قبرص تروح فين ياصعلوك كان الهدف الرئيس من ليبيا النفط والغاز الان اصبحت الصورة واضحة لن يحصل على قطرة واحدة كلها مسكرة واصبح قردو اخر مسخرة فى انقرة

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  • هى امك اسمها حليمة سقطت منها اثناء محاولة زياط فاشلة وسقطت سقوط حر مع الخرة

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  • منذ ان حدد قاهر الاخوان خط احمر فى ذكرى جلوسه على العرش يوم 8 يونيو الساعة ستة ذكرى مرور ست سنوات ومن يومها ولاكلب عثمانى تخطى الخط الاحمر فبدت العين الحمراء فى الوطية وقريبا عيون حمرا فى مصراته وطرابلس ونؤخرى حمراء متورمة من كثرة الخوازيق فى انقرة للمسخرة لابن تنزيل

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