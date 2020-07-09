خبير عسكري: الدوحة سلحت أنقرة بـ67 مليار دولار لتخريب سوريا وليبيا

تعليقات
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العبرة بالنهاية
اردوغان احمق اردوغان الان فى مأزق بعد خازوق الوطية اراد يتمنظر بمناورة بحرية تركية فجاء بنتائج عكسية زودت الخوازيق عندما وجد رد مزلزل مناورات مصرية صخمة وقبرص مع اليونان وفرنسا وايطاليا حتى الامريكان مناورة مع قبرص تروح فين ياصعلوك كان الهدف الرئيس من ليبيا النفط والغاز الان اصبحت الصورة واضحة لن يحصل على قطرة واحدة كلها مسكرة واصبح قردو اخر مسخرة فى انقرة
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بسم الله الرحمن الرحيم
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ)
حسبنا الله و نعم الوكيل….
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