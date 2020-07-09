وسائل إعلام تركية: «أنقرة» ستنشر منظومة صورايخ «إس 400» الروسية في ليبيا

كشفت وسائل إعلام قريبة من الحكومة التركية، أمس، عن احتمال نشر منظومة صواريخ «إس 400» الروسية في ليبيا لتجنب عقوبات أميركية منتظرة، وللحفاظ في الوقت ذاته على علاقات جيدة مع روسيا.

وتحدثت صحيفة «صباح»، المقربة من الحكومة، عن احتمالات أن يقوم الجيش التركي بنشر منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، التي حصلت عليها أنقرة في يوليو 2019 داخل ليبيا، مشيرة إلى أن أحد أكثر السيناريوهات ملاءمة، التي يمكن أن تتفق عليها الأطراف الثلاثة، هو نشر منظومة «إس 400» في ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، الموقعة بين أنقرة و«حكومة الوفاق» في نوفمبر 2019، بعد التشاور مع موسكو وواشنطن.

في غضون ذلك، أكد موقع إيطالي متخصص في رصد حركة الطيران الحربي، استمرار تركيا في إرسال طائرات شحن عسكرية إلى غرب ليبيا.