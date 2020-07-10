مناورة مصرية قرب حدود ليبيا

يستعد الجيش المصري لتنفيذ مناورة عسكرية قرب حدود ليبيا تسمى “حسم 2020″، وذلك ردا على إعلان تركيا تنفيذ مناورات في البحر المتوسط.

وقالت وسائل اعلام بأن القوات المسلحة المصرية بأفرعها الرئيسية تنفذ مناورة “حسم 2020” على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، قرب حدود ليبيا.

وكانت القوات البحرية التركية أعلنت، الأربعاء، أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة. ونقلت وسائل إعلام تركية عن سلاح البحرية التركي أن المناورات المرتقبة سيطلق عليها اسم “نافتيكس”، وستجري قبالة السواحل الليبية في 3 مناطق مختلفة، وسيحمل كل منها اسما خاصا وهي “بربروس” و”ترجوت رئيس” و” تشاكا باي”.