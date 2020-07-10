ليبيا الان

مناورة مصرية قرب حدود ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يستعد الجيش المصري لتنفيذ مناورة عسكرية قرب حدود ليبيا تسمى “حسم 2020″، وذلك ردا على إعلان تركيا تنفيذ مناورات في البحر المتوسط. 

وقالت وسائل اعلام  بأن القوات المسلحة المصرية بأفرعها الرئيسية تنفذ مناورة “حسم 2020” على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، قرب حدود ليبيا.

وكانت القوات البحرية التركية أعلنت، الأربعاء، أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة. ونقلت وسائل إعلام تركية عن سلاح البحرية التركي أن المناورات المرتقبة سيطلق عليها اسم “نافتيكس”، وستجري قبالة السواحل الليبية في 3 مناطق مختلفة، وسيحمل كل منها اسما خاصا وهي “بربروس” و”ترجوت رئيس” و” تشاكا باي”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذه مصر الي مدايرين انفسهم يتشدقون بالوحدة العربية والكذب الذي يقوله السيسي انه يريد مصلحة الليبيين – وهو عبارة عن دمية في يد الصهاينة – وثلث ارباع علماء مصر الصادقين واعلاميهم النزهاء داخل السجون – وهذا السيسي فقط سرق عرق وجهد المرحوم الشهيد رءيس مصر الدكتور مرسي – الذي فعل كل جهده هو وزملاءه المسلمين الصادقين ليعمل لصالح شعبه من إصلاحات وتعليم وخدمات – لكن الخيانة داءما تحاول ان تسرق جهود العظماء حتى في سجنه يتلوا كتاب الله ويقول فعلت كل جهدي لابناء مصر الحقيقيين وليس لأجلي ومات وهو رجل أكنه يعيش في قلوب الصادقين من ابناء بلاده . اما الخونة فلا يثقون حتى في انفسهم وموءواهم جهنم وبءس المهاد – وما يمكرون الا بأنفسهم – ” وسيعلم الظالمون الى اي منقلب سينقلبون .” صدق للله العليم العظيم .

    رد