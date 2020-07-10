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«السويحلي»: هدف «حفتر» والمجتمع الدولي هو عودة الاستبداد وإجهاض مكاسب الثورة في إقامة دولة مدنية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبد الرحمن السويحلي، رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري السابق، إن قوات حفتر- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- ما زالت موجودة في الغرب الليبي، إلا إذا اعتبرت سرت والجفرة خارج المنطقة الغربية التي تمتد إلى 220 كم، وهو ما يؤكد عدم تحرير المنطقة الغربية بالكامل.

وأضاف السويحلي، في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار”التي تبث من تركيا وتعد أحد أبواق تنظيم الإخوان في ليبيا:” خضنا معركة طاحنة، وحققنا انتصارا كبيرا، وأفشلنا العدوان على طرابلس لقرابة عام ونصف، وهذا يعد إنجازا كبيرا”.

وهاجم المجتمع الدولي وبعض الدول التي اعتبرها داعمة للمشير خليفة حفتر، قائلا:” أنني لم أرِ هذا النشاط والحماس من هذه الدول أو المجتمع الدولي عندما كان حفتر يحاصر طرابلس، وكيف لديهم هذه الوقاحة عندما يتحدثون على الهدنة؟، وعندما فشلوا في تحقيق هدفهم الآن يريدون إنجاح ما فشلوا في تحقيقه بطريقة عسكرية، ومشروعهم عودة الاستبداد وإجهاض مكاسب الثورة في إقامة دولة مدنية تتيح لكل الليبيين ممارسة حقوقهم”.

وتابع:” أنهم يريدون عودة الاستبداد للسيطرة على مقدرات البلاد، ولأول مرة في العالم نرى المهزوم يفرض شروطه التي فشل في تحقيقها بالعمل العسكري، لأن هدفهم إنهاء مشروعنا وإقامة مشروع آخر باسم “الاستقرار”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ثورة…ههههههههه…ههههههه..ياملاه ثورة سبتمبر..نفس الاسطوانة..ثورة…ثورة..وراقد الريح الشعب

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  • تمام! كلامه مزبوط ! كمشة مخانب وفاشلين كانوا على الحواشي مغمورين جتهم ثورة عشوائية ركبوا الموجة وطلعوا علينا بالصدفة! كانوا يسوقوا في براويط وتوا يركبوا في المصفحات! وعندهم أرصدة بالملايين !من حقهم يقولوا مكاسب عظيمة لثورة فبراير

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  • ياعبدالرحمن بينك وبين القبر خطوه وربع نحن كشعب ليبي كرهنا وجوهكم وكلمة ثوره مع ان نحن من صنعناها وسرقتوها اتقى الله فى نفسك الخيانه عندكم بطوله والكرسى اللى تجرى عليه و كلها اتهزب فيك فى هل العمر والله ما يسوي .وبعدين شنى مشكلتكم تورثوا فى احفادكم تاريخ اسود دائما.

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