ليبيا الان

 خبير سياسي: الموقف المصري سيدفع المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 52 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شدد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في مصر، الدكتور جمال عبد الجواد، على أن الموقف المصري من الأزمة الليبية واضح ومعلن أمام العالم، ويرتكز على ضرورة أن يكون الحل السياسي أساسيا لانفراجة الأزمة الليبية.

وقال “عبد الجواد” فى تصريح لـ«الهلال اليوم» المصرية، إن حديث الرئيس السيسي المصري عن سرت “خط أحمر”  كان واضحا، حيث أعلنت مصر أمام العالم أنها مستعدة لحماية مصالحها وأمنها القومي بنفسها، مشددا على أن الموقف المصري من الأزمة سوف يدفع المجتمع الدولي إلى المضي قدما نحو حل الأزمة.

وتابع:” لا نتوقع أن يكون التحرك سريعا لحل الأزمة، حيث من المتحمل أن تأخذ الأزمة عدة مسارات ، حتى يقوم المجتمع الدولي بمهامه فعليا.

ولفت “عبد الجواد” إلى أن بلورة موقف دولي موحد تجاه الأزمة الليبية غير موجود في الوقت الراهن، لكن هناك مبادئ عامة يقوم عليها حل الأزمة الليبية أبرزها أن يكون الحل سياسيا وليس عسكريا، ووقف إرسال الأسلحة والمرتزقة، والالتزام بقرار مجلس الأمن الصادر في 2011، واعتبار “مبادرة القاهرة” مع مخرجات مؤتمر برلين أساس للحل السياسي، مع ضرورة استمرار عمل لجنة (5 + 5) للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار من خلال التنسيق المتبادل.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إلى أن موقف مجلس الأمن من الانتهاكات التركية في ليبيا لن يكون واضحا ومعلنا، ولكن سيكون على هيئة رفض للتدخلات الخارجية في ليبيا، ورفض دعم الإرهاب والمليشيات المسلحة.

الوسوم

المجتمع الدولي الموقف المصري حل الأزمة الليبية خبير سياسي دفع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ليس قبل تخلص المجتمع الدولى من النفايات الارهابية فى الصحراء الشاسعة قبل الخط الاحمر وسيتم ابادة عشر الاف جرذ هناك ليصبح الطريق مفتوح نحو طرابلس مرورا باطلال مصراته

    رد

  • كان من الممكن ان تتدخل مصر بشكل مباشر فى ليبيا منذ سنوات عده ..ولكن مصر تعلمت عبر تاريخها انك لا يجب ان تساعد شعبا بدون ان تضمن الا يكون هذا الشعب هو من يحاربك ..لكل ليبي يفهم التاريخ فًن مصر ليست فى حاجه للتدخل العسكرى لكى تنتفع بثروات ليبيا .. وتكلفة التدخل اكثر الف مره من المنافع المنشوده ..كما ان مصر لم تعلن عن تدخل غير مشروط بل بالعكس اشترطت ان يتجاوز حلف الاتراك الجفرة وسرت وهى بذلك تضع الاخرين بين خيارين اما ان يجنحوا للسلم وهو ما تتمناه مصر حتى ولو انتج حكومه غير صديقة لمصر فما زالت مع مصر قوتها بعد الله التى تحميها ولكن حتى فى ظل هذا السيناريو سيكون من السهل التعامل مع حكومه وجيش معادى
    لو ارادت مصر السيطرة على ليبيا لدعمت عدة ميلشيات تسيطر على ليبيا ويمكن التخلص من احداها عند\ما تتحدى ارادة القاهرة باستخدام الميلشيات الاخرى وستكون التكلفه زهيده
    ولكن مصر بدعمها للجيش الليبي تخط مبادئ تاريخيه هى صلب الحياه والوجود المصرى فى اقليمها العربى .. وهو مفتاح المصداقيه الذى تسيطر به مصر على قلوب العرب فأيا من كان من يحكم اى بلد عربى لن يستطيع ان يمنع شعبه من الموالاه لمصر بل ومساعدتها حين الحاجه .. وهو الدور المخوله به تاريخيا مصر دور الام الام اما المكاسب فهى مضاعفه مع بقاء مستمر .. ويقوى هذا الدور بقوة المؤسسات التعليميه والطبيه وزالثقافيه اى بقوة الدوله المصريه وحداثتها وتقدمها وينزوى بانزوائها

    رد